Il rugby torna nel parco della Cittadella

L’evento “Rugby nei parchi” riporta nel parco della Cittadella la palla ovale.

Un successo per questa manifestazione gratuita dedicata a bambini e famiglie per far avvicinare e far conoscere la disciplina del rugby a chi ancora non ha scelto lo sport da praticare.

Tante famiglie e bambini si sono dati appuntamento sul campo di gioco naturale della Cittadella e, accompagnati da allenatori, si sono divertiti praticando il gioco del rugby.

Il vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi ha espresso soddisfazione con gli organizzatori: “siamo molto contenti che questa manifestazione sportiva a carattere nazionale giunta all’ottava edizione sia arrivata anche a Parma. Il nostro parco sportivo per eccellenza ‘La Cittadella’ è il luogo ideale per condividere i valori educativi e formativi importanti del gioco del rugby, proponendosi ai bambini ed alle loro famiglie, in quanto questa Amministrazione ha sempre posto particolare attenzione a temi riguardanti i corretti stili di vita, il rugby quindi diventa un’occasione che può aiutare tanti ragazzi che vivendo situazioni di disagio hanno l’opportunità di trovare uno sfogo, di condividere il rispetto delle regole dentro e fuori dal campo, nel gioco e nella vita”.