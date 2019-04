Convegno Centro Spallanzani Parma: “Dalla Subfertilità alla gravidanza a rischio”

Affrontare il tema della gravidanza partendo dagli aspetti più complessi di approccio e trattamento richiesti in quelle situazioni a rischio per la futura mamma e il bambino. Si tratta certamente di un argomento ampio, fatto di problematiche differenti, analisi e necessità di metodologie che mutano caso per caso, il tutto unito alla costruzione di un rapporto di estrema fiducia tra medico e paziente.

Il 30 marzo scorso, nella sala polivalente dello CSAC di Parma, si sono incontrati importanti specialisti per fare luce sulle ultime conoscenze in tema di infertilità e medicina prenatale, in occasione del Convegno organizzato dal Centro Medico Spallanzani, attraverso la sua Clinica Gravidanza SiCura attivata lo scorso anno: “Dalla Subfertilità alla gravidanza a rischio – percorso multidisciplinare nel Centro Gravidanza Si-Cura”.

I diversi relatori, sulla base delle loro specifiche competenze, hanno presentato il percorso clinico più appropriato per la donna in età riproduttiva, descrivendo gli aspetti più delicati della fase che precede il concepimento, della ricerca della gravidanza, della prevenzione e diagnosi prenatale delle principali complicazioni per la madre e per il feto, fino alla gestione del parto.

In particolare il dr. Coppola ha trattato il tema dell’approccio alla subfertilità, tra attesa e procreazione assistita, la dr.ssa Gualerzi ha parlato dei nuovi protocolli e percorsi da seguire nel caso di abortività ripetuta, mentre il dr. Labate ha approfondito gli ultimi aggiornamenti sullo screening prenatale delle anomalie cromosomiche.

Nella seconda parte della giornata, il dr. Ghi si è soffermato sul ruolo dell’ecografia ostetrica esperta nel II trimestre della gravidanza, mentre il dr. Dall’Asta sulla tematica della gestione della gravidanza complicata da difetti di crescita fetale.

L’ampio spettro degli argomenti affrontati, e il percorso di cura della salute della donna prima della gravidanza e prima del parto, ripropongono le competenze e le modalità con cui viene proposto presso il Centro Gravidanza SiCura del Centro Spallanzani.