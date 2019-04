Il Comitato Parma in Centro: “Favorire l’accessibilità”

Sala gremita e tanti cittadini all’incontro organizzato ieri sera dal comitato Parma in centro.

A fare gli onori di casa la Vicepresidente del Comitato Parma in Centro Avv. Francesca Zanetti che, dopo avere stigmatizzato il silenzio palesato dall’Assessore Benassi alla richiesta di partecipazione all’incontro, ha rispedito al mittente la definizione di fantomatico e strumentale Comitato fatta in Consiglio Comunale dal sindaco Pizzarotti.

Giampaolo Lavagetto ha quindi presentato la petizione sottoscritta da oltre 2500 cittadini e che ha illustrato le criticità che oggi mettono in sofferenza il centro storico.

Soprattutto, ribadendo che, diversamente da quanto si è voluto fare intendere, l’obiettivo del comitato non è il far west delle auto in centro storico.

La richiesta è quella di garantire la piena accessibilità a questa area della città con una mobilità che garantisca una sostenibilità oltre che ambientale anche e soprattutto sociale, famigliare ed economica a favore di residenti e commercianti.

Si è quindi aperto il dibattito pubblico a cui hanno partecipato la portavoce del Comitato Cristina Menozzi, l’assessore al Commercio Cristiano Casa, il Consigliere Comunale Fabrizio Pezzuto e il Consigliere CCV Parma Centro Vincenzo Siennica.

Tante le risposte dal pubblico che hanno evidenziato una grande sofferenza in cui oggi versano residenti e commercianti per una situazione ormai al limite della sopportazione.

Ora si aspetta che il Consiglio Comunale in tempi brevi discuta la petizione dimostrando apertura alla richiesta di una riflessione sulle scelte operate e aprendo un tavolo di confronto con il comitato Parma In Centro.

Comitato Parma In Centro