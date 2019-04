Riformato il rito abbreviato, Campari (Lega): “Basta sconti per assassini e reati gravi”

“Con la riforma del giudizio abbreviato approvato ieri dal Senato, finalmente nessuno sconto di pena sarà più applicabile per quei reati che prevedono l’ergastolo. Fino ad oggi con il rito abbreviato, in caso di condanna, era possibile ottenere uno sconto di pena pari ad un terzo della stessa. Le nuove regole prevedono, invece, paletti più rigidi che escludono il rito speciale per chi è accusato di reati come la devastazione, il saccheggio, la strage, l’omicidio aggravato e le ipotesi aggravate di sequestro di persona”, dice il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari

“Da tempo – prosegue Campari – il Paese chiede a chi governa la certezza della pena e noi in campagna elettorale abbiamo assunto impegni precisi con gli italiani in questo senso. La Riforma di oggi è un ulteriore altro passo in questa direzione. Noi siamo garantisti fino in fondo, ma chi commette un reato di particolare efferatezza o che crea pericolo alla collettività o al paese, non può godere di sconti. E’ una norma di buonsenso che abbiamo portato avanti con determinazione e consapevolezza. Ancora una volta, usando buonsenso, abbiamo dato risposta alle richieste dei cittadini”.