C’è vita su marx?

Marx 21 propone quattro incontri sull’opera del primo e più importante teorico del comunismo, nel bicentenario della nascita Associazione



Parma – Corale Verdi (Vicolo Asdente)

Mercoledì 10 Aprile ore 20,30

primo incontro: LEGGERE “IL CAPITALE”

”Il mondo è un immane distesa di merci“: così inizia lo scritto di Marx di 150 anni fa da un pensatore rivoluzionario.

Ne parla e discute con i presenti Gianni D’Amo.

Gianni D’Amo è nato a Milano l’8 luglio 1953. Ha conseguito la maturità classica al Liceo Gioia di Piacenza, dove vive, e si è laureato in Filosofia presso l’Università statale di Milano con una tesi su Marx e i marxismi, che ha continuato a studiare nei decenni successivi.

Nei secondi anni Ottanta ha cominciato a insegnare Lettere all’Itis di Lodi.

Da oltre un ventennio è docente di Storia e Filosofia al liceo statale “G. Novello” di Codogno (Lodi). Studioso di storia del Movimento operaio, ha approfondito le ricerche sulla Resistenza, in particolare piacentina, anche in collaborazione con le Anpi e le Amministrazioni comunali del Piacentino e del Lodigiano. Ha curato l’edizione di: Paolo Belizzi, Quelle che non fanno storia. Pagine della cospirazione antifascista a Piacenza (Piacenza, Vicolo del Pavone 1983, nuova ed. accresciuta 2005, in cui è autore del saggio introduttivo “La coerenza difficile. Ricordo di Paolo Belizzi”).

In questo contesto ha sviluppato in anni più recenti la collaborazione con Isrec Piacenza e Isrec Lodi, con la Fondazione Isec di Milano e con la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia.