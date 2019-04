Frosinone-Parma 3-2. D’Aversa: Serviva una migliore gestione della palla nei minuti finali”

Frosinone-Parma 3-2

Marcatori: 13′ pt Pinamonti, 18′ pt Barillà, 47′ pt Valzania, 13′ st Ceravolo, 58′ st Ciofani (rig.)

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi (cap.), Schiappacasse (9′ st Ceravolo), Sierralta, Barillà, Scozzarella (20′ st Gobbi), Gazzola (34′ st Bastoni), Siligardi, Gagliolo, Kucka, Sprocati.

A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Stulac, Diakhate, Machin, Rigoni, Dezi.

All.: D’Aversa.

FROSINONE CALCIO: Sportiello, Paganini, Valzania (34′ st Chibsah), Trotta (39′ st Ciofani), Sammarco (cap.) (27′ st Maiello), Brighenti, Capuano, Salamon, Ciano, Beghetto, Pinamonti.

A disposizione: Bardi, Ghiglione, Molinaro, Simic, Goldaniga, Zampano, Dionisi, Cassata, Krajnc.

All.: Baroni.

Arbitro: Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Sigg. Antonino Santoro di Catania e Michele Lombardi di Brescia. IV Uomo: Sig. Valerio Marini di Roma 1. V.A.R: Sig. Aleandro Di Paolo di Avezzano. A.V.A.R.: Sig. Fabrizio Posado di Bari.

Note – Calci d’angolo: 3-2. Ammoniti: Sierralta (P), Brighenti (F), Valzania (F), Gazzola (P), Capuano (F), Ceravolo (P), Gobbi (P). Recupero: 4’pt, 16’st.





Al termine del match concluso per 3-2 in casa del Frosinone, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del “Benito Stirpe”.

Ecco le sue parole:

“Nel primo tempo ha fatto meglio il Frosinone, siamo stati bravi a recuperare la gara due volte; nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi e abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e alla fine stiamo commentando una gestione della palla che negli ultimi tre minuti potevamo attuare meglio, visto che questa gara ci è costata un punto che poteva essere importante per la nostra classifica. Il rigore? Il fallo c’era, non ho rivisto l’azione sul possibile fuorigioco ma c’è la tecnologia per questo e non credo abbiano commesso degli errori, noi dobbiamo pensare a dove migliorare e alla gestione della palla negli ultimi tre minuti, abbiamo avuto il possesso due volte sbagliando dei rinvii o facendo fallo di spalle su un uomo importante come Ciano su situazione di palla inattiva. Dobbiamo pensare a dove possiamo migliorare, sull’arbitraggio non sta a me giudicare l’operato”.

“Non mi piace ragionare sugli assenti, siamo scesi in campo in undici e nel secondo tempo abbiamo avuto la bravura di pareggiare la partita; in quel momento gli stimoli dovevano essere diversi, per noi era troppo importante portare a casa il risultato: più che pensare agli assenti dobbiamo ragionare sugli errori. Dobbiamo esser bravi a recuperare e pensare a sabato, contro il Torino sarà difficile e quando la qualità della squadra che hai di fronte aumenta devi concedere il meno possibile. Stasera non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l’impegno, alcuni giocatori sono scesi in campo nonostante le condizioni fisiche, Ceravolo ad esempio ha stretto i denti dimostrando attaccamento alla maglia. Ultimamente però abbiamo commesso errori troppo veniali e non abbiamo portato a casa il risultato”.

“Recuperare qualcuno? Mi auguro di sì, sarà lo staff medico a valutare. Ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità e fare sì che queste assenze non pesino, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Gli avversari sono una squadra con buone qualità, contro la Spal il Frosinone ha perso su una situazione da calcio d’angolo e avrebbe meritato qualcosa di più ma a volte il calcio ti nega, oggi hanno recuperato quello che avevano perso nell’ultima gara”.

“La nostra classifica? Dobbiamo ragionare da dove siamo partiti: l’anno scorso eravamo entrambe in lotta per una promozione e ad oggi ci trovavamo in una posizione di classifica migliore ma questo non deve farci pensare di aver raggiunto un obiettivo, sappiamo da dove siamo partiti e qual è il nostro obiettivo. E come non dovevamo sentirci sereni e tranquilli quando la situazione era migliore neanche ora dobbiamo stare qui con il timore, perchè questo ti porta a commettere degli errori. Ragioniamo su ogni singola partita per cercare di portare a casa il risultato e questo i ragazzi hanno cercato di farlo anche stasera, perchè nonostante siamo andati sotto abbiamo fatto un secondo tempo importante e ci sono stati dei cambi più legati alle condizioni fisiche che per scelte tecniche. Da una parte devo fare i complimenti per la prestazione, dall’altra nel momento in cui si commettono questi errori quando mancano così poche gare alla fine possono rivelarsi letali, bisogna quindi migliorare quest’aspetto”.

“Dispiace perchè abbiamo concesso una punizione e un rigore evitabili, ma i responsabili se ne sono già accorti, il mio è un ragionamento di squadra, dovevamo arrivare con una migliore gestione della palla visto che abbiamo avuto due volte noi il possesso quando mancavano meno di due minuti. L’assenza di Gervinho? Se devo scegliere un migliore in campo stasera è stato quello che ha giocato al suo posto, cioè Sprocati, che ha fatto una grandissima partita”.