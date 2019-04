Guiderdone del Cerimoniale lascia il Comune di Parma

Dopo quasi 23 di servizio presso la Struttura Operativa Relazioni Estere e Cerimoniale del Comune di Parma, Alessandro Guiderdone ha preso servizio presso il Comune di Noceto.

“Quelli trascorsi a servizio del Comune di Parma sono stati anni bellissimi – ha salutato Guiderdone -, molto intensi tra cerimonie e incontri istituzionali. Porto con me la stima per i colleghi con cui ho lavorato per così tanti anni e tutte le persone che ho incontrato, soprattutto per il mio mentore, Giancarlo Codeluppi, e per Irene Barraco e Alessandro Ghidini che non hanno mancato di portare avanti una così prestigiosa incombenza. Per me adesso si apre una nuova avventura lavorativa, vicino a casa e alla mia famiglia, motivo per cui ho deciso di trasferirmi presso il Comune di Noceto, sono più che felice di portare ‘a casa mia’ quanto ho imparato in tanti anni da tutti i colleghi che ho conosciuto “.