Dorme in albergo ma non salda il conto: denunciato un 23enne parmigiano

Per tre mesi ha alloggiato in una struttura alberghiera di Poviglio nel reggiano.

Pagava regolarmente ma all’atto del saldo ammontante a oltre 500euro ha lasciato un acconto e in pegno la sua patente di guida promettendo di tornare a breve per saldare il dovuto.

Ma poi è sparito nel nulla.

Il giovane, oltre a non presentarsi per onorare il debito e a non rispondere ai continui messaggi vocali inviatigli a mezzo whatsapp dall’albergatore, risolveva la “questione patente” presentando una falsa denuncia di smarrimento con il fine di ottenere un duplicato.

Per questi motivi lo stesso 23enne è stato quindi denunciato.