In occasione del decimo anno delle Aziende di Servizi alla Persona (Asp) del parmense, nei giorni scorsi si è svolto il convegno “Prospettive di Cura” presso l’Oratorio del Carmine a Parma. In tale occasione è stato presentato il video realizzato in collaborazione con il Centro Video del Comune di Parma che racconta l’incontro degli ospiti di Villa Parma con il tenore parmigiano Michele Pertusi.