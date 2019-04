Parma 2020 si presenta agli operatori turistici internazionali

Una trentina di operatori provenienti da Europa, Russia, Stati Uniti e Turchia sono stati i protagonisti degli educational tour organizzati da Parma Incoming (tour operator per Parma promosso da Ascom) in collaborazione con Confcommercio Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna nell’ambito della 24^ Borsa del Turismo regionale.

Per l’occasione, alcuni gruppi, tra le altre tappe, hanno visitato anche il centro storico di Parma e dopo il pranzo preparato dagli chef del Parma Quality Restaurant, presso lo stand di Cibus Off sotto i Portici del Grano, sono stati accolti in sala Consigliare dall’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra che ha presentato agli ospiti il ricco palinsesto di eventi in programma per il 2020 quando Parma sarà Capitale Italiana della Cultura.

Dopo la presentazione in Comune, immancabile il tour guidato tra i luoghi simbolo di Parma, tra cui Parco Ducale, il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, ma anche il Teatro Regio, il Duomo e il Battistero, per poi proseguire nelle Terre del Maestro, tra Roncole Verdi e Busseto.

Un’occasione imperdibile quindi per far conoscere ai buyer stranieri i luoghi e sapori di Parma, meta sempre più ambita per il turismo artistico, musicale ed enogastronomico.