Pizzarotti e Casa all’evento organizzato da ALMA all’interno di Cibus Off

Ieri pomeriggio, all’interno del fitto programma di Cibus Off, sotto i Portici del Grano 52 allievi del Corso Superiore di pasticceria di ALMA hanno sostenuto una vera e propria prova d’esame. I docenti, chiamati a valutare le preparazioni degli allievi, hanno valutato anche la loro capacità di narrare il dolce preparato. La prova è stato un modo per proporre alla città le dolcezze regionali tipiche.

Prossimi appuntamenti in calendario per Cibus Off

Mercoledì 10 aprile

Ore 9.30 Lab-Bambini – Laboratorio del Gusto: P come Pesce. A cura Giocampus e Madegus

Ore 11.45 I Ripieni Chef”- Cooking show con Nicole Zerbini, Chef del Ristorante La Porta di Viarolo, per Chef Ripieno Parmalat

Ore 12.30 Parma Cuore del Pomodoro – Cooking show con Francesco Dall’Argine, Chef Antica Hostaria Tre Ville per Rodolfi Mansueto

Ore 18.00 Parola in Pentola: Migliorare la sostenibilità delle mense scolastiche è possibile? Casi di studio nazionali ed internazionali a confronto – Introduce la Prof.ssa F. Scazzina. Dialogo con la Dott.ssa B. Biasini, il Prof. M. Donati e la Dott. G.Lanza dell’Università degli Studi di Parma

Ore 19.00 #aperitips – cooking show con Filippo Cavalli, Chef dell’Osteria dei Mascalzoni per Zarotti

Ore 19.30 Aperitivo time

Chef del giorno: Nicole Zerbini (Porta di Viarolo), Raffaella Olivieri (Da Rita), Gianpiero Giarrizzo (Locanda del Sale), Francesco dall’Argine (Antica Hostaria Tre Ville)

Giovedì 11 aprile

Ore 9.30 Lab-Bambini – Laboratorio del Gusto: P come Pomodoro A cura Giocampus e Madegus

Ore 11.15 Il rosso in cucina. Cooking Show con Michele Buia, Chef del Ristorante Il Cortile per Mutti

Ore 14.00 Innoviamo. Contest fra gli Chef delle Città Creative della Gastronomia UNESCO nel mondo a confronto

Ore 17.00 Parole in Pentola – Progetto EDEN ISS: cibo spaziale per una Terra che cambia.

A cura di CNR, Università degli Studi di Parma, ALMA – Scuola Internazionale di Cucina

Italiana e in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana

PRESSO PALAZZO DEL GOVERNATORE, PIAZZA GARIBALDI -PARMA

Ore 18.00 La Pasta incontra lo chef – Cooking Show con Roberto Conti Ristorante Parmigianino –

Grand Hotel De La Ville Parma

Ore 19.45 Musica Maestro: Verdi OFF presenta il Maestro Giuseppe Verdi

Chef del giorno: Michele Buia (Il Cortile), Matteo Dall’Argine (Trattoria del Cacciatore), Carduccio Pedretti (Alle Roncole)

Venerdì 12 aprile

Ore 9.30 Lab-Bambini – Laboratorio del Gusto: P come Pasta A cura Giocampus e Madegus

Ore 11.45 Parole in Pentola: La Pappa di Parma vola in Tanzania e Burundi.

Racconti di progetti di cooperazione internazionale nel cuore dell’Africa.

A cura della Prof.ssa F. Scazzina e della Prof.ssa E. Carini – Università degli Studi di Parma

Ore 13.30 “Dal 1906 l’esperienza ci rende unici. Alici Rizzoli, il segreto di una vita saporita” – cooking show con Davide Censi, chef del Ristorante Antichi Sapori, per Rizzoli Emanuelli

Ore 18.00 P come Parmigiano Reggiano – cooking show con Enrico Bergonzi, chef del Ristorante Al Vedel per il Consorzio del Parmigiano Reggiano

Ore 19.00 Parole in Pentola: Sostenibilità e prospettive future : le scelte di un azienda alimentare – a cura di Parmalat

Ore 19.30 Aperitivo Time

Chef del giorno: Davide Censi (Antichi Sapori), Enrico Bergonzi (Al Vedel)

Sabato 13 aprile

Ore 10.00 Colazione in famiglia: Il Cappuccione a cura di Parmalat

Ore 11.00 Parole in Pentola: L’importanza della prima colazione: verità e consigli per un pasto completo – a cura di Parmalat

Ore 12.00 Dialoghi ai fornelli con Giuliano Baldessari, chef del Ristorante Aqua Crua (1 stella Michelin)

Ore 16.30 Incontro di boxe su una tazza di caffè: la battaglia tra il rischio e il beneficio relativo al consumo di alimenti. Introduce Prof.ssa C. Dall’Asta.

Dialogo con il Dott. L. Della Fiora e il Dott. P. Mena – Università degli Studi di Parma

Ore 18.15 Merenda in gioco a cura di Parma Quality Restaurants con Andrea Nizzi – chef del Ristorante 12 Monaci

Ore 19.30 Acciughe, origine e verità di un prodotto senza sofisticazioni- cooking show con Filippo Cavalli, chef del Ristorante Osteria dei Mascalzoni, per L’Isola d’Oro

Dialogo con il Dr. Davide Bocelli, consulente innovazione e la Dr.ssa Sara Beduschi, esperta di alimenti.

Ore 20.00 Aperitivo in Musica

Chef del giorno: Andrea Nizzi (12 Monaci), Filippo Cavalli (Osteria dei Mascalzoni)

Domenica 14 aprile

Ore 10.00 Colazione in famiglia: Il Cappuccione in collaborazione con Parmalat

Ore 10.30 Dibattiti e incontri Sulle eccellenze di territorio a confronto – sessione 1

Interviste a cura di Gazzetta di Parma

Ore 11.00 Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano – cooking show con Terry Giacomello – chef del Ristorante Inkiostro (1 stella Michelin)

Ore 12.30 Dibattiti e incontri Sulle eccellenze di territorio a confronto – sessione 2

Interviste a cura di Gazzetta di Parma

Ore 17.00 Talk Show. Chiusura Cibus Off verso il 2020 – Parma Europa

Ore 18.00 Dialoghi ai Fornelli: Parma nel mondo – cooking show con Massimo Spigaroli –

Presidente Fondazione Unesco Parma City of Gastronomy

Ristorante Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (1 stella Michelin)

Ore 19.30 Aperitivo Free Style

Chef del giorno: Raffaella Olivieri (Da Rita), Filippo Cavalli (Osteria dei Mascalzoni), Simone Berzolla (Ristorante Giorgione’s)

