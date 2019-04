“Mai più sola”: alla Casa della Salute di Colorno-Torrile apre lo sportello per le donne vittime di violenza

“Mai più sola” non è uno slogan, è l’impegno che i Comuni di Torrile, Colorno, SorboloMezzani prendono con le donne vittime di violenza, insieme all’Azienda USL e al Centro Antiviolenza.

E si tratta di un impegno concreto, infatti, alla Casa della Salute di Colorno apre uno sportello dedicato a loro, alle donne, dove trovare ascolto e il necessario supporto, nel rispetto della privacy.

Al piano rialzato della Casa della Salute si trova questo nuovo servizio dove personale appositamente formato del Centro Antiviolenza è a disposizione per offrire accoglienza senza pregiudizio, ascolto nel rispetto dei tempi di elaborazione di ciascuna donna, informazioni sui percorsi per uscire dalla situazione di violenza, supporto per recuperare fiducia e autonomia.

Per accedere al nuovo servizio, è sufficiente chiamare il numero 320.2805954 e fissare l’appuntamento.

A breve, anche a Sorbolo-Mezzani sarà operativo lo sportello per le donne vittime di violenza, nei locali del Comune, in via del Donatore 2 (Sorbolo).

L’idea progettuale di “Mai più sola” nasce da una attenzione costante che i tre Comuni hanno sempre mantenuto sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo diverse iniziative, spesso in collaborazione con il Centro Antiviolenza volte a contrastarla e a generare un sentimento di fiducia nei confronti delle Istituzioni e di quei soggetti del privato sociale che si muovono a tutela delle vittime. “Mai più sola” è un’opportunità di prosecuzione e consolidamento di queste azioni, con lo scopo di garantire un luogo di ascolto per le donne vittime di violenza, che vivono una condizione di sofferenza e solitudine.

Per il progetto “Mai più sola” le Amministrazioni comunali di Torrile, Colorno, Sorbolo-Mezzani investono complessivamente 4.000 euro e la Regione Emilia-Romagna 4.500.

Oggi, 10 aprile, l’inaugurazione, alla presenza, per l’AUSL di: Giuseppina Ciotti, Direttore distretto di Parma, Antonio Balestrino, Direttore dipartimento cure primarie di Parma, Carla Verrotti, Responsabile salute donna, Professionisti della Casa della Salute di Colorno –Torrile e Sindaci dei Comuni di Colorno e Torrile, Professionisti dei servizi sociali dei Comuni di Colorno e Torrile, Samuela Frigeri Presidente Centro Antiviolenza e sue collaboratrici, Maresciallo Filippo Collana Carabinieri stazione di Colorno – Torrile.

Giuseppina Ciotti, direttore distretto di Parma AUSL di Parma: “Abbiamo condiviso fin da subito e con favore il progetto “Mai più sola”. L’Azienda USL è da sempre impegnata nel contrasto alla violenza di genere, con azioni di prevenzione ed educazione sanitaria, oltre che di intervento, anche sugli gli uomini che decidono di intraprendere un percorso di recupero con il Centro “Liberi dalla violenza”. Lo sportello di ascolto apre nella Casa della Salute di Colorno-Torrile dove trova la sua collocazione ideale, perché è in questa struttura che la comunità trova risposte ai bisogni di salute, in senso ampio”.

Samuela Frigeri, presidente Centro antiviolenza di Parma: “Questo sportello è una nuova ulteriore opportunità offerta alle donne vittime di violenza, perché possano trovare il coraggio di chiedere aiuto, di uscire dall’isolamento e dalla solitudine, per iniziare un percorso di recupero. Voglio sottolineare il lavoro di squadra, che vede coinvolti, insieme al Centro, l’Ausl, i Comuni, con i servizi sociali e le Forze dell’Ordine: ognuno ha un ruolo chiave, ognuno garantisce che l’intero percorso di aiuto alla donna sia efficace”.

Filippo Collana, maresciallo stazione Carabinieri Colorno-Torrile: “Il nostro lavoro ha come obiettivo prioritario la tutela della vittima. E’ un lavoro che portiamo avanti quotidianamente e in modo silenzioso, in collaborazione con gli Enti e i Servizi del territorio. Questo sportello è una nuova risorsa a disposizione delle donne, ma anche di amici, colleghi, familiari di vittime di violenza che vogliono chiedere aiuto, supporto.”