Fornovo: Michela Zanetti si candida a sindaco

Una fornovese scende in campo per il suo paese: alla guida della lista Fornovo Progetto Comune, Michela Zanetti si candida ufficialmente a sindaco per le elezioni amministrative del Comune di Fornovo del 26 maggio 2019.

Classe 1973, docente della scuola primaria di Ozzano Taro, Michela Zanetti è riuscita a convogliare attorno al suo progetto un gruppo eterogeneo di persone del territorio che condividono la visione della politica come servizio alla cittadinanza.

Assessore alla cultura, ambiente e pari opportunità del Comune di Collecchio, Michela Zanetti si candida a sindaco del paese dove ha sempre vissuto per affrontare questioni nodali che lo tengono in stallo : “Diversi sono i fronti aperti dal punto di vista ambientale, sociale, urbanistico e culturale- spiega la candidata – stiamo lavorando ad un progetto per il territorio che metta davanti i bisogni delle persone e la tutela dell’ambiente in cui viviamo, ripartendo dall’ascolto di tutti e facendo nostri i sogni e le aspettative della cittadinanza”.

L’obiettivo di Michela Zanetti è rendere Fornovo un posto accogliente, vivace e sicuro per tutti. Accogliente, grazie a un sistema di protezione delle fasce deboli e di potenziamento dei servizi educativi, con scuole aperte al pomeriggio e servizi estivi all’altezza, Vivace, con un rapporto solido e collaborativo con le associazioni, gli organizzatori delle fiere ed i commercianti. Sicuro, con manutenzioni ordinarie e straordinarie del manto stradale, riqualificazione edilizia ed energetica, e messa in sicurezza di edifici pubblici e zone a rischio idrogeologico.

Il nome della lista Fornovo Progetto Comune, che include civici e centro sinistra unito, intende sottolineare il modus operandi dei suoi componenti, uomini e donne che mettono in comune diverse competenze facendole confluire in una visione organica del paese, costruita attraverso tanti progetti collegati tra di loro “Al centro del nostro disegno sono le persone- afferma il candidato sindaco Michela Zanetti- La nostra sarà una campagna elettorale in mezzo alla gente, basata sull’ascolto, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare con le proprie proposte. Lavoriamo tutti insieme per una #Fornovodavivere, fatta dalle persone, per le persone”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla costruzione della nuova Fornovo, segnalando proposte, idee, richieste, necessità all’indirizzo email fornovoprogettocomune@gmail.com