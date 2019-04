Il cammino dell’acqua di Iulio premiato con la “bandiera azzurra”

Il noto attivista per i diritti delle persone con diabete, il parmense Damiano Iulio, rende noto che il suo progetto realizzato nel mese di novembre a Chianciano Terme in provincia di Siena, il cammino dell’acqua (il primo sentiero in Italia pensato per le persone affette da diabete), è stato ufficialmente riconosciuto da Anci e Fidal con la “bandiera azzurra”.

Si tratta di un riconoscimento importante che viene assegnato alle città o comuni che si distinguono per la promozione di attività sportive quali il cammino o la corsa, come mezzi per il mantenimento della salute dei cittadini, ma anche per lo sviluppo di palestre a cielo aperto a costi zero per i cittadini.

Nel prossimo mese avverrà la consegna ufficiale della bandiera azzurra da parte del suo ideatore l’ex campione olimpionico Maurizio Damilano, nella cittadina termale, dove sarà proprio il parmense Damiano Iulio a riceverla con il sindaco Andrea Marchetti,. “Sto lavorando in provincia di Parma per un secondo”cammino dell’acqua” ma non posso aggiungere altro per il momento” conclude Iulio.