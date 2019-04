Pd: “Fondi per la Pilotta. Merito del Governo Gentiloni”

Abbiamo appreso con soddisfazione della conferma dello stanziamento di 15 milioni di euro per il complesso monumentale della Pilotta, per l’Antica Spezieria di San Giovanni e per il castello di Torrechiara. Un’ottima notizia per la città, che speriamo possa così vedere nuovamente fruibili al pubblico spazi, come nel caso dell’Antica Spezieria, da tempo solo saltuariamente accessibili.

Vogliamo però ricordare che i fondi in oggetto sono stati previsti nella Legge di bilancio 2017 dall’allora Governo Gentiloni e che non potevano non essere confermati oggi.

Invitiamo l’attuale Governo, anziché prendersi ingiustamente i meriti dei predecessori, ad intensificare gli sforzi per la tutela del patrimonio artistico e culturale della nostra città e della nostra provincia, anche in vista del 2020, anno in cui Parma sarà capitale italiana della cultura, così come ci auguriamo che – rispetto a questi e altri investimenti – risulti davvero chiara la direzione che l’amministrazione locale vuole prendere in vista del prossimo anno.

Michele Vanolli – Segretario cittadino Pd Parma

Caterina Bonetti – Responsabile cultura segreteria provinciale Pd Parma