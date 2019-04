Parma, città bike – friendly, premiata a Verona da FIAB

C’è anche Parma fra i ComuniCiclabili premiati con la bandiera gialla della ciclabilità italiana da Fiab – Federazione Italiana Amici della Bicicletta. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Verona dove l’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da Giulietta Pagliaccio presidente FIAB.

“Parma premiata a Verona per la sua ciclabilità. Per il secondo anno consecutivo, la nostra città – ha sottolineato l’assessore Tiziana Benassi – ha ottenuto 4 bike smile su 5. Un risultato che conferma e rinforza il nostro impegno. Investimenti infrastrutturali con nuove piste, rigenerazione di piste esistenti e moderazione della velocità con ampliamento zone 30. Congiuntamente all’estensione della rete di servizi collegati alla ciclabilità: bike sharing e convenzioni tariffarie per aziende e scuole. Molte sono le progettualità in cantiere per rendere Parma sempre più città a misura di bicicletta”.

L’iniziativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta è giunta alla seconda edizione: ComuniCiclabili è un riconoscimento che, attraverso criteri oggettivi e misurabili, identifica il livello di ciclabilità di una città e del suo territorio, valorizzando gli sforzi di quelle amministrazioni che coraggiosamente mettono in pratica concrete politiche bike-friendly. La valutazione avviene sulla base di diversi parametri in 4 aree: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione & promozione. Parma è stata premiata per il miglioramento attuato sulle strutture ciclabili favorendone la modernizzazione ed anche per l’ampliamento delle Zone 30.

Il punteggio attribuito ad ogni comune va da 1 (il minimo) a 5 (il massimo) bike-smile ed è indicato sulla bandiera gialla divenuta ormai simbolo di ComuniCiclabili. Il progetto vuole essere uno stimolo per le amministrazioni in modo che si impegnino a fare sempre meglio per agevolare lo sviluppo di una mobilità attiva e la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani di bike-to-work e bike-to-school al tempo libero, fino alle vacanze in sella.