Lega: “Pizzarotti candidato? Un ottimo motivo per dimettersi e permettere a Parma di rinascere”

Al di là dei commenti sulla scelta di Pizzarotti di candidarsi alle europee dopo neanche 2 anni del secondo mandato, alla vigilia dell’anno in cui Parma sarà Capitale italiana della Cultura, preferiamo parlare di fatti.

I fatti dicono che che:

1) Fino ad oggi Pizzarotti aveva sempre negato di volersi candidare, dicendo che era giusto portare a termine il mandato da sindaco: e invece si è ufficialmente candidato come Capolista al Parlamento Europeo tradendo il mandato dei parmigiani;

2) Fino ad oggi aveva detto che governare Parma era la sua priorità: e invece, come denunciamo da molto tempo, è da mesi che si occupa solo di polemizzare con il Governo, della sua promozione personale, di cercare alleanze elettorali, di fare comparsate in tv. La nostra Parma è ormai abbandonata a se stessa.

3) Fino ad oggi aveva detto di pensare solo a Parma: e invece a Parma non c’è mai. Un giorno è a Lecce, l’altro a Bologna, l’altro ancora a Roma a cercare inciuci politici per il suo partitino per le elezioni europee, oppure va alla festa dell’Unità a lisciarsi il PD per le regionali o, peggio ancora, fa un giro in Burundi a salvare il mondo con i selfie sui social;

4) Fino ad oggi – dopo l’abbandono dei 5 stelle – aveva sostenuto di essere civico: e invece in questi mesi ha inciuciato con PD, Verdi e Radicali per arrivare a candidarsi con gente che è passata dal centrosinistra a Berlusconi, a Fini, a Monti, poi a Letta, poi a Renzi, poi a Gentiloni e insieme a ciò che resta dei partiti della prima repubblica come socialisti e repubblicani: questo non è certo civismo, né qualcosa di nuovo, ma il peggio della vecchia politica con ripensamenti, tradimenti e sgambetti.

Per correttezza e coerenza, dovrebbe dimettersi da sindaco oggi stesso per permettere alla città di andare alle elezioni al più presto, senza prendere ulteriormente in giro i parmigiani e per fare quanto aveva pubblicamente intimato a Bernazzoli alle comunali del 2012.

Noi ce lo ricordiamo ma Pizzarotti si è dimenticato anche di questo.

Lega – Salvini Premier Parma