“Ringrazio Matteo Salvini e tutti coloro che in Lega hanno avuto fiducia in me dandomi la possibilità di competere per le elezioni europee. Ora inizia un’emozionante cavalcata per portare in Europa le istanze e i valori della nostra terra.”

E’ con queste parole che il segretario provinciale della Lega Nord, Emiliano Occhi, annuncia la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio.