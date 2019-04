Furto con scasso negli ambulatori di Via Vasari

E’ di circa seimila euro il bottino del furto con scasso, avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile, ai danni della macchina per la riscossione automatica dei ticket nella sede del Dipartimento di Sanità pubblica di Via Vasari dell’Azienda USL.

I ladri hanno colpito intorno alle ore 3,30 del mattino, dopo aver forzato il cancello ed una finestra dello stabile e scardinato la cassa della riscuotitrice. Nemmeno l’allarme, che ha immediatamente attivato il servizio di vigilanza privata, ha fatto desistere i malviventi che sono riusciti a dileguarsi. Del furto sono state tempestivamente informate le Forze dell’Ordine alle quali è stata sporta denuncia.

A causa del furto l’apparecchio per la riscossione dei ticket è momentaneamente fuori uso.

La Direzione Amministrativa aziendale si impegna a ripristinare il servizio in tempi rapidi; nel frattempo il pagamento dei ticket per vaccinazioni, porto d’armi, patenti e tutte le prestazioni erogate negli ambulatori di Via Vasari può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

· Bonifico sul cc bancario aziendale (unico) aperto presso banca “Intesa San Paolo” Iban: IT25 Q030 6912 7651 0000 0046 017

· Pagamento presso sportelli Banca “Intesa San Paolo” (sia in contanti che bancomat o carta di credito)

· Versamento su Conto Corrente postale 12285433 (con causale “Azienda AUSL – Distretto Parma”) oppure bonifico su iban postale IT57 D076 0112 7000 0001 2285 433

In attesa del ripristino della macchina riscuotitrice, le ricevute dei pagamenti potranno essere riconsegnate agli ambulatori o consegnate a mano alla portineria in Via Vasari, oppure spedite all’indirizzo e-mail ricevutedsp@ausl.pr.it dalle ore 13.00 di mercoledì 17 aprile.