Candidatura di Pizzarotti, Rainieri (Lega): “Fa sempre il contrario di quello che dice”

“Credo che ormai in tanti se non tutti abbiano imparato che di quello che dice o promette Pizzarotti non ci si può mai fidare, perché fa sempre l’esatto contrario di quello che ha detto o promesso”. È quanto ha commentato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo alla dichiarazione del Sindaco di Parma Federico Pizzarotti per cin caso di elezione al Parlamento europeo rinuncerà al seggio per rimanere primo cittadino della città ducale.

“Ha cominciato nel 2012 quando aveva promesso di non far aprire l’inceneritore, che non solo è stato aperto ma non è stato nemmeno affamato, seconda promessa mancata, perché funziona a pieno regime e di anno in anno inquina sempre di più con la produzione di polveri e scorie in costante aumento anche oltre le quantità previste dal Piano regionale dei rifiuti (nel 2019 si prevede che produrrà 4635 tonnellate di polveri e 32060 tonnellate di scorie, mentre nel 2018 sono state rispettivamente 4286 e 26927) – ha quindi proseguito il consigliere regionale leghista – Recentemente, invece, si era alleato con i Verdi e aveva dichiarato di non candidarsi alle elezioni europee. Oggi lo troviamo candidato in alleanza con + Europa, dopo avere abbandonato i Verdi. È quindi chiaro che la sua dichiarazione di amore per la città che dovrebbe amministrare e che non abbandonerà se sarà eletto in Europa, non conta nulla, anzi l’ha già abbandonata da un pezzo perché completamente interessato ad altri scenari, piuttosto che a quello di Parma lasciata nell’incuria e nell’immobilismo. E se gli andrà male con il Parlamento europeo, ci proverà anche con la Regione Emilia-Romagna per la quale è da un pezzo che trama con l’attuale Governatore Bonaccini. Infatti ha già detto che alle regionali non è interessato, quindi è vero l’esatto contrario. E comunque è la stessa amministrazione regionale a corteggiare Pizzarotti, con buona pace di qualche esponente PD di Parma, tanto lui come sindaco non ha mai difeso le prerogative di questa città e del suo territorio dalle mancanze di Bonaccini e dei suoi assessori, dalla gestione dei rifiuti al declino dell’Ospedale”.

