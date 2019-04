Case popolari a Fidenza: al via la ristrutturazione del “Casermone” e di una palazzina

Sta per prendere l’avvio un articolato piano di interventi nelle strutture di edilizia residenziale pubblica di Fidenza, lavori di manutenzione straordinaria che andranno a toccare il cosiddetto “Casermone”, l’ormai storico complesso di case popolari nato all’inizio del ‘900 nel centro fidentino, e l’edificio di via De Amicis all’incrocio con via IV Novembre. Il termine della ristrutturazione edilizia, illustrata nel dettaglio dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari e dal Presidente di Acer Parma Bruno Mambriani nell’incontro tenutosi nella sede di Confartigianato Imprese, è previsto per l’inizio del prossimo agosto.

“Presentiamo alcuni importanti interventi di ristrutturazione sui fabbricati di Fidenza, un investimento importante previsto nell’accordo quadro da oltre 1 milione e mezzo di euro concordato con il Comune – ha spiegato il Presidente di Acer Parma Bruno Mambriani – Sono investimenti utili per riportare a piena dignità due importanti fabbricati, in special modo il caseggiato di via IV Novembre, per il quale abbiamo seguito un percorso partecipato che ha raccolto le esigenze espresse dagli inquilini”. Si tratta di un investimento complessivo di circa 650mila euro che verrà realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Fidenza e da Acer Parma; questi finanziamenti permetteranno di ristrutturare un complesso di palazzine ospitanti 44 alloggi ERP, di ottenere un ampio efficientamento energetico attraverso la sostituzione dei serramenti e delle coperture dei tetti, di rimuovere i residui di amianto ancora presenti, di risanare l’umidità e di migliorare l’aspetto esterno con il rifacimento dell’intonaco delle facciate e di altre parti comuni.

I FINANZIAMENTI. Il “Casermone”, complesso composto da 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica che ospita anche i locali fidentini dell’Azienda Casa Emilia-Romagna, si sviluppa su di un’ampia area tra via Musini, viale Vittoria e via De Amicis. Il finanziamento, composto da 236mila euro di fondi provenienti dal Comune di Fidenza e da di 87mila euro provenienti da Acer, ha un importo complessivo di circa 324mila euro. Per quanto riguarda la palazzina all’angolo tra via De Amicis (civici 11-13-15) e via IV Novembre (civici 27-23), comprendente 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica e 1 unità immobiliare adibita a negozio Acer Parma, il progetto, anche in questo caso dell’architetto Giuseppe Zappia, prevede un costo complessivo di 320mila euro, con fondi del Comune di Fidenza per circa 302mila euro e fondi Acer Parma per oltre 17mila euro.

I LAVORI. I lavori nel “Casermone” comporteranno, tra gli altri interventi, la rimozione del manto di copertura in onduline di cemento contenenti amianto, l’installazione di pannelli di coibentazione, la posa di un manto di copertura in tegole marsigliesi tipo anticato, la sistemazione delle linee di distribuzione degli impianti delle antenne televisive. Il progetto dell’architetto Giuseppe Zappia è stato redatto con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza. Nell’edificio all’incrocio da via De Amicis e via IV Novembre la ristrutturazione edilizia comporterà, il rifacimento del manto di copertura in tegole marsigliesi, il tinteggio della facciata, il ripristino dei frontalini dei cornicioni, la sostituzione dei punti di illuminazione esterni e degli infissi, l’installazione di nuovi lucernari e dei condizionatori. Sotto il profilo del risanamento dell’umidità, verranno realizzati dei pozzetti drenanti di raccolta delle acque di infiltrazione all’interno delle cantine, il rifacimento delle linee esterne di raccolta dei pluviali, la realizzazione di intonaci macroporosi su tutte le murature portanti delle cantine.