Nei parchi di Parma torna Libri con le ruote

Per tutti i piccoli amanti dei parchi, dei libri e delle biciclette, da venerdì 3 maggio torna “Libri con le ruote”, la biblioteca viaggiante di Parma.

Una rassegna di 6 appuntamenti gratuiti nei parchi di Parma che vedrà come protagonista la speciale biblioteca in bicicletta, carica dei libri delle Biblioteche del Comune di Parma che offrono un servizio per bambini fino a 10 anni e guidata da un autista d’eccezione, La Sajetta.

L’edizione 2019 di “Libri con le ruote”, che comprenderà anche una rassegna autunnale, è realizzata da A.P.S. ParmaKids grazie al contributo di Davines, con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con le Biblioteche comunali di Parma. La nuova edizione dell’iniziativa prevede inoltre a conclusione di ogni pomeriggio una gustosa merenda realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Ad ogni appuntamento i bambini potranno leggere e sfogliare i libri presenti sugli scaffali della biblio-bicicletta, con la possibilità di portarseli a casa, iscrivendosi alle biblioteche comunali di Parma e accedendo così al servizio di prestito. I libri presi in prestito dai bambini potranno essere restituiti in biblioteca o all’appuntamento successivo con “Libri con le ruote”. Ogni incontro sarà animato dalle letture dell’ormai molto conosciuto La Sajetta che spazieranno dai classici amati dai bambini ai libri dedicati all’ambiente, grazie al contributo di Davines che ha donato a Libri con le ruote una dotazione di libri per bambini dedicati all’ambiente, al verde, alla natura.

Ecco le tappe della rassegna primaverile.

Si parte venerdì 3 maggio, ore 16.30, al Parco Cittadella, con la tappa speciale “Il 25 aprile narrato ai bambini”.

La rassegna proseguirà venerdì 10 maggio, ore 16.30, al Parco di via San Remo (quartiere Molinetto), venerdì 17 maggio, ore 16.30, al Parco Nord (quartiere San Leonardo), venerdì 24 maggio, ore 16.30, al Parco Martini (quartiere San Lazzaro) e venerdì 31 maggio, ore 16.30, al Parco ex-Eridania (zona Auditorium Paganini).

La rassegna si concluderà mercoledì 5 giugno, ore 16.30, al Parco Nord (quartiere San Leonardo) con la tappa speciale realizzata in occasione di “San Leonardo gioca!” e prevederà, oltre alle letture della Sajetta, anche un mercatino di scambio libri usati per bambini.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Il progetto “Libri con le ruote” nasce nel 2016 da un’idea: la cultura si fa anche andando a cercare le persone (in questo caso i bambini) là dove si trovano. L’obiettivo è far uscire i libri dai luoghi della lettura e portarli in contesti insoliti, andando alla ricerca di chi può ascoltarli e leggerli, promuovendo e incentivando, fin da giovanissimi, il diritto e il piacere alla lettura. L’utilizzo della bicicletta racchiude in se l’idea di una biblioteca green, a “impatto zero”, che non inquina e che, allo stesso tempo, trasmette ai bambini un modello di comportamento positivo, legato all’importanza del rispetto per l’ambiente, del movimento fisico e dell’attività sportiva come abitudini quotidiane.