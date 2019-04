Turismo religioso a Parma, itinerari di fede tra rocche, santuari e pievi

Per la prima volta in vent’anni, Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli – con itinerari verso Reggio Emilia – firma una partnership con una agenzia viaggi specializzata in tour religiosi per collegare il mondo di rocche, fortezze e manieri ai luoghi di fede nel territorio emiliano. Al via, dunque, itinerari a tema che mettono in rete i castelli con chiese, pievi, santuari, monasteri, abbazie in borghi e paesi. Con l’obiettivo di valorizzare le roccaforti che all’interno hanno anche cappelle consacrate, piccoli e preziosi musei d’arte sacra, oggetti di pregio che possono essere apprezzati da chi sceglie l’esperienza di un tour di fede, di spirito, d’anima.

È stata siglata in Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma) la convenzione tra Michel Tours di Fidenza, nel cuore della Via Francigena e delle terre verdiane, ed il circuito Castelli del Ducato: stretta di mano, dunque, tra il Presidente Orazio Zanardi Landi, il Vice Presidente Francesco Trivelloni ed il team di Michel Tours rappresentato da Fernando Michel, con la moglie Faten ed il figlio Mario, insieme alle collaboratrici Loredana e Sally.

Fontanellato luogo simbolo: qui spiccano la sede del circuito Castelli del Ducato visitata da oltre 55mila persone nel 2018 con l’Affresco del Parmigianino, il Santuario della Beata Vergine del Rosario meta di pellegrinaggi continui ed il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci con la piramide che custodisce al centro la cappella consacrata.

Michel Tours: organizza tour religiosi in tutto il mondo, specialmente in Terra Santa, Giordania, Turchia, Russia e Armenia. Promuove il territorio dell’Emilia per l’incoming. La famiglia Michel unisce simbolicamente Betlemme dove è nato Fernando, Nazareth dove è nata Faten, Gerusalemme dove sono nati Mario e Carina.

Fernando Michel: “La nostra forza è garantire sia esperienze speciali per poche persone, stranieri soprattutto, che per gruppi italiani di diocesi, parrocchie, grest di giovani. Alcuni viaggi di gruppo sono garantiti al raggiungimento di un numero prestabilito di partecipanti. Questi viaggi sono dedicati a coloro che vogliono rendere ogni istante un momento indimenticabile”.

Il Presidente dei Castelli del Ducato Zanardi Landi: “Firmiamo la convenzione con Michel Tours puntando ad andare ad intercettare un nuovo target di visitatori nei Castelli e nei Luoghi d’Arte del circuito e del territorio. L’occasione ci permette, prima di Pasqua, di fare il punto sui dati: abbiamo confrontato i numeri delle visualizzazioni sul portale www.castellidelducato.it con il 2018: già 466.489 persone hanno visualizzato in tre mesi e mezzo il nostro website che ogni anno registra oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Il dato interessante è che i nuovi utenti (quelli non fidelizzati a tornare sulla pagina) sono +11% rispetto all’anno scorso nello stesso periodo. La pagina con tutte le foto attive che presenta i Castelli del Ducato ed i luoghi d’arte sostenitori cresce +4%. Cresce anche l’area Accoglienza +4% con gli Ambasciatori del Territorio, crea il tuo itinerario, paesaggio e natura. E vola del +26% l’area camper con le aree di sosta mappate e tutte le informazioni dedicate ai camperisti. Vola l’area news sempre aggiornata +55%. La mappa enogastronomica aumenta del 15%”.

Alcuni esempi di abbinamenti tra Castelli e luoghi di fede: Castello e Rocca di Agazzano (PC) con la cappella palatina all’interno ed il Santuario Beata Vergine del Pilastrello a un chilometro; Castello di Rivalta (PC) con il Museo d’Arte Sacra all’interno e la chiesa nel borgo storico; il Castello di Contignaco con la pieve romanica di San Giovanni a pochi passi; Palazzo Farnese (PC) con le sue 10 collezioni tra cui il Tondo Botticelli con la Sacra Famiglia; Reggia di Colorno con la Cappella di San Liborio (PR); Borgo e Mastio di Vigoleno (PC) con la romanica chiesa di San Giorgio; Fontanellato con la Rocca Sanvitale ed il Santuario della Beata Vergine del Rosario (PR); Fortezza di Bardi con la chiesa parrocchiale (PR) in paese che custodisce lo Sposalizio di Santa Caterina, pala attribuita a Francesco Mazzola detto Il Parmigianino; Rocca di Sala Baganza con l’Oratorio dell’Assunta all’interno (PR) e la Pieve di San Biagio nei pressi; Castello del Piagnaro di Pontremoli (MS) con la cappella che risale alla seconda metà del XVI secolo quando venne costruita per il governatore militare spagnolo e la sua guarnigione, oltre alla rete di chiese nel borgo e Villa Dosi Delfini.

Si sta ampliando la proposta dei luoghi di fede che comprende anche Fidenza con la Cattedrale antelamica ed alcuni suggestivi luoghi di Salsomaggiore Terme e Busseto.

Come intende Michel Tours il percorso religioso o ‘pellegrinaggio’? “È un viaggio che ha l’obiettivo di portare i fedeli nei luoghi sacri, immergendo il viaggiatore in un’atmosfera emozionante. Gli itinerari proposti rispecchiano la perfetta simbiosi tra cultura e fede, nel rispetto dei luoghi che visitiamo”.