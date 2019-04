Perquisito un appartamento di spacciatori in Oltretorrente: due denunce e cinque allontanamenti

Continua l’attività di contrasto allo “spaccio di strada” da parte della Polizia di Stato.

Nel corso delle ultime settimane era giunta una segnalazione da parte di residenti del quartiere “Pablo” che riferivano di un sospetto “via vai” in un palazzo.

Personale della Squadra Mobile, dopo aver svolto attenti servizi, ha operato una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati trovati 9,5gr. Di Marijuana, già confezionata e pronta per la cessione.



La sostanza era nascosta in due stanze in uso a due dei Nigeriani presenti nell’abitazione, e considerata la sicura attribuibilità della droga ai due, questi ultimi sono stati denunciati a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, rispettivamente A. O. classe 89’ e U. R. classe 97’, come detto entrambi nigeriani, sono conosciuti in quanto assidui frequentatori dei viali Vittoria e dei Mille. Il primo è un soggetto che recentemente era già stato arrestato per il reato di spaccio, e in una seconda occasione sanzionato con un foglio di via obbligatorio, (misura di prevenzione a firma Questorile) con divieto di ritorno a Parma per tre anni e obbligato a fare rientro a Bari, luogo di sua residenza. Poiché inottemperante a quest’ultimo provvedimento, è stato denunciato anche per detta motivazione.

Durante l’operazione sono stati identificati anche altri 5 cittadini Nigeriani, che come i primi due sono risultati tutti regolari sul territorio nazionale. Tuttavia, tutti e 7 si sono dimostrati sprovvisti di qualsiasi titolo per trovarsi in quell’abitazione e per questo motivo sono stati allontanati dall’immobile.

Proseguono gli accertamenti sulle preziose segnalazioni fornite dalla cittadinanza.