Incendio in un negozio in via Garibaldi

Stanotte alle ore 3 in via Garibaldi si sviluppava un incendio nell’intercapedine tra la vetrina e la saracinesca di un negozio attualmente in fitto dedicato ad articoli per animazione di feste per bambini.

L’intervento immediato dei Carabinieri di Parma ha consentito di domare le fiamme, limitandone i danni, poi estinte definitivamente dai VVFF.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che abbiano preso fuoco dei pezzi di legno depositati all’ingresso.



Accertamenti in corso tesi a comprendere esatta dinamica dei fatti.