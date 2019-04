Il rombo delle Harley-Davidson a Parma

Al via la VI edizione di ITALY 500 MILES, evento organizzato dalla concessionaria Harley-Davidson Parma e l’H.O.G.® Parma Chapter Italy.

L’appuntamento è per sabato 27 aprile. Si tratta di 805 km da percorrere in 24 ore, su un percorso top secret che si snoda tra i paesaggi più belli della Penisola. Non una competizione – in palio ai vincitori una tanto semplice quanto mitica spilla – ma un patto di fiducia tra il rider e la sua Harley, un’esperienza indimenticabile che incarna in sé lo spirito di avventura e di libertà che solo chi possiede un’Harley-Davidson può raccontare.

Oltre 500 i partecipanti attesi, provenienti da tutto il mondo, che si daranno appuntamento a partire dalle 09.00 per la registrazione e la consegna del road book presso la sede della concessionaria Harley-Davidson Parma, Strada Nazionale Est a Stradella di Collecchio, Parma.

La ITALY 500 MILES è aperta esclusivamente a possessori di Harley-Davidson e Buell ma non è necessario essere iscritti H.O.G. (Harley Owners Group, il club ufficiale di Harley-Davidson) o a un Chapter (club locale H.O.G.) per prendervi parte.

A seguire, il gruppo raggiungerà il centro commerciale Eurosia per la partenza ufficiale alle ore 15.00; a ognuna delle 12 tappe check-point è previsto il timbro e la consegna del road book successivo. Il ritorno in concessionaria deve avvenire entro le ore 15.00 di domenica 28 aprile.

La ITALY 500 MILES si inserisce di diritto in quello che ormai è un circuito europeo dedicato alla formula 500 miglia, che comprende il Belgio, la Svizzera, la Germania e la rep. Ceca. Un’avventura on the road firmata Harley-Davidson Parma e Parma Chapter. Il pubblico è invitato a dare supporto ai riders e assaporare lo spirito di aggregazione Harley-Davidson.