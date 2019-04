Il senatore Bagnai fa tappa a Montechiarugolo: “Il 26 maggio possiamo cambiare anche qui”

“Sblocco degli avanzi di gestione per i comuni virtuosi, finanziamento per centinaia di milioni di euro agli enti locali, Legittima Difesa, Decreto Sicurezza, Quota 100, Class action, Flat tax, sostegno alle famiglie, codice rosso contro la violenza sulle donne e, tra pochi giorni, il contrasto al voto di scambio politico-mafioso: quando scorro l’elenco delle cose fatte in nemmeno un anno di governo, mi sento di poter dire con serenità ai cittadini: continuate ad avere fiducia in noi e a sostenerci. Il 26 maggio possiamo cambiare tutto a Montechiarugolo e in Europa”, ha detto Alberto Bagnai, senatore leghista, docente universitario e presidente della Commissione finanze del Senato nella tappa a Montechiarugolo della sua lunga giornata parmigiana a sostegno di Emiliano Occhi candidato parmigiano del Carroccio alle elezioni europee e dei candidati sostenuti dalla Lega nei comuni del nostro territorio.

Di fronte a un gran numero di sostenitori della Lista Coinvolgere Montechiarugolo e del candidato sindaco Vittorio Uccelli, ha preso la parola il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari: “la nostra presenza politica affianca una lista civica di persone di qualità: la politica del buonsenso e il radicamento nel territorio sono il modello vincente per scardinare un sistema di potere che da Bruxelles ai territori condiziona in modo negativo le vite dei cittadini. La differenza tra noi e loro è che noi stiamo sempre in mezzo alla gente, ne conosciamo i bisogni, ne difendiamo i diritti. Ogni nostro atto di governo nazionale o locale parte dai bisogni reali di famiglie, lavoratori, imprenditori”.

“Non snobbate le elezioni europee – ha aggiunto Emiliano Occhi segretario provinciale della Lega e candidato del territorio al parlamento europeo – le direttive della Ue condizionano più di quanto pensiamo le nostre vite: dalla sicurezza, alla salubrità di quello che mangiamo, allo sviluppo della nostra agricoltura e della nostra imprenditoria, alla tutela delle eccellenze del nostro territorio. Per la prima volta abbiamo bisogno di una vera svolta sia in Europa che a Montechiarugolo, dove Vittorio Uccelli ha messo insieme una squadra di persone competenti e disposte a mettersi in gioco per il proprio paese”.

“Il Comune di Montechiarugolo ha un forte bisogno di cambiare aria dopo 75 anni di controllo della sinistra – ha detto Cristiano Donelli, esponente locale del Carroccio in lista con Coinvolgere Montechiarugolo che sostiene Uccelli-. Serve un’amministrazione che finalmente unisca competenze professionali elevate e buonsenso, cercando sempre il coinvolgimento dei cittadini. Vittorio Uccelli e la squadra esprimono questo connubio perciò la Lega appoggia convintamente questo progetto.”

Ha concluso la serata un intervento del candidato sindaco Uccelli che ha ricordato le motivazioni etiche, morali e culturali, ancora prima che politiche, della discesa in campo sua e della sua squadra. Hanno portato il loro saluto il sindaco di Traversetolo Simone dall’Orto, la candidata sindaco del Centrodestra a Collecchio Patrizia Spaggiari e il candidato di Fratelli d’Italia alle europee Fabio Pietrella.