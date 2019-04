“Noi di Montechiarugolo” per l’ambiente: nuove telecamere contro l’abbandono rifiuti e non solo

La lista a sostegno del candidato sindaco Daniele Friggeri investe sulla tutela e la sicurezza del territorio.

Il Comune di Montechiarugolo vanta il primato a livello provinciale e regionale per la gestione differenziata dei rifiuti che raggiunge il 90%. Una situazione virtuosa che tuttavia non lascia esente il territorio dal fenomeno dell’abbandono rifiuti. Atti di inciviltà a cui ‘Noi di Montechiarugolo’ non vuole sottostare . Per ‘Noi’ la politica ambientale non è semplicemente una parte della progettazione comunale, ma è il modo di intendere il futuro della nostra comunità, le opere e la gestione dei servizi.

“L’abbandono dei rifiuti, dal singolo sacchetto a quelli ingombranti, è una criticità che riguarda tutta la provincia – spiega il candidato sindaco Daniele Friggeri – e la lotta a questo fenomeno deve essere affrontata con sinergia e investimenti per tutti. ‘Noi di Montechiarugolo’ intende avviare una strategia più efficace per colpire i ‘furbetti dei rifiuti’ attraverso l’uso di nuove telecamere mobili in collaborazione con le forze della Polizia della Pedemontana che è già attiva con successo per questo fenomeno. Il Comune può impegnarsi in questo senso investendo in quelle tecnologie che possono essere trasversali e adattabili alle esigenze. Dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza del territorio, nuove telecamere potranno essere disponibili in quelle zone più critiche che verranno di volta in volta valutate sulla base delle segnalazioni e delle esigenze, in particolare di ogni frazione”.

Il rispetto per l’ambiente inzia nella nostra quotidianità e la lista a sostegno di Daniele Friggeri candidato sindaco è ancora più ambiziosa sul tema gestione rifiuti. “Vogliamo migliorare i risultati – spiega la lista ‘Noi di Montechiarugolo’ nel suo programma- lavorando sia sugli ulteriori margini di incremento della differenziazione (nei mercati, negli eventi, nelle scuole) sia sulla riduzione dei rifiuti, attraverso la promozione della riduzione degli imballaggi, la limitazione del monouso, il riuso e lo scambio. Continueremo a lavorare per la valorizzazione dei materiali di scarto. Investiremo risorse sul contenimento delle tariffe. Daremo impulso a progetti, sia pubblici che privati, per l’immissione in rete del biogas, che produrrà benefici sia economici che ambientali”.