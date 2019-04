Il parmigiano Giovanni Paolo Bernini, già assessore del Comune di Parma della giunta Vignali, oggi candidato alle europee per Forza Italia nel collegio Italia Centrale, ha pubblicato un videomessaggio per Luigi Di Maio nel quale, associandosi a Berlusconi, gli consiglia “prudenza quando parla di giustizia. Guai a delegittimare con la gogna mediatica chi, per la Costituzione, si presume innocente fino al giudizio definitivo. Legga il mio ultimo libro “Storie di Ordinaria Ingiustizia”.