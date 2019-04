Taglio del nastro per Lidl a Parma

Lidl, catena di supermercati leader in Italia con oltre 620 punti vendita, si appresta ad inaugurare, giovedì 2 maggio, un nuovo punto vendita a Parma, in Via La Spezia, 187.

Questo nuovo supermercato, moderno, funzionale e sostenibile, sostituisce lo storico punto vendita dell’Insegna di Largo Razzaboni, aperto nel 2002 e non più rispondente alla nuova immagine aziendale.

Il nuovo punto vendita di Via La Spezia, frutto di un progetto di riqualificazione, è stato progettato e realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edificio dispone di un impianto fotovoltaico da 100 kW ed impiega solo energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. L’Azienda ha realizzato un parcheggio pubblico da 30 posti auto che è stato messo a disposizione dell’intera cittadinanza parmense.

I clienti potranno trovare nel nuovo store un ampio assortimento di più di 2.000 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy. In particolare, la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Eccellenze tutte italiane come la mozzarella di bufala DOP e la pasta di Gragnano IGP. Per tutta la settimana di apertura Lidl ha previsto sconti fino al 50% sull’ortofrutta e su articoli selezionati del reparto macelleria.

Per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 8:30 alle 20:00 e metterà a disposizione dei clienti circa 200 posti auto gratuiti.