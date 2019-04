Incompatibilità Colorno – Manfrini: “Potrei avere profitto dalla carica di sindaco. Mi asterrò dalle delibere su edilizia pubblica e privata”

“Lo abbiamo messo nel nostro programma: il sindaco non eserciterà su materia di edilizia pubblica e privata e si asterrà da votazioni che potrebbero generare una condizione di incompatibilità”.

Lo ha dichiarato pubblicamente nei giorni scorsi il candidato sindaco del centrosinistra Valerio Manfrini (attuale assessore comunale ai Lavori pubblici, Viabilità, Sport, Patrimonio) in occasione della presentazione del suo programma, postando lui stesso poi un video sulla sua pagina Facebook: “Perchè questa limitazione? Sono un libero professionista, qui in sala c’è anche il mio socio; faccio il geometra. Lavoro sul territorio di Colorno, ho tanti clienti, come in tanti altri paesi limitrofi. Però è evidente che la mia professione farebbe pensare a una incompatibilità, cioè potrei avere profitto dalla mia carica pubblica nel mio interesse personale. Per evitare qualsiasi dubbio ho voluto inserire questa auto-limitazione nel programma. Ho voluto che tutta la lista lo sottoscrivesse, perchè saranno loro i garanti per tutti i cittadini di quello che potrei fare o non fare.”

