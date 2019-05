365 giorni di Arcobaleno, al Tapas la prima mostra giornalistica a tematica omosessuale

Mercoledì 8 maggio alle ore 19.30 presso il Tapas di Via D’Azeglio, l’associazione LGBT Ottavo Colore, da 12 anni presente ed impegnata sul territorio parmense, inaugurerà la prima mostra giornalistica a tematica omosessuale esponendo ritagli di giornali e una serie di articoli pubblicati su “La Voce di Parma” da maggio 2018 ad oggi su argomenti cari alla comunità LGBT di Parma.

L’emeroteca dell’associazione e’ curata da due persone che lo scorso anno hanno iniziato a scrivere su alcune testate locali, tra cui ParmaDaily, su quella fetta di società, gli omosessuali, che non sempre trova spazio attenzione ed ascolto.

Il servizio è nato e vuole essere uno strumento rivolto alla comunità omobitransessuale di Parma per poter comunicare alla cittadinanza tutte le iniziative, le proposte e gli eventi che vengono organizzati.

In questo anno sono stati incontrati amici vecchi e nuovi, responsabili e attivisti di associazioni e movimenti, esponenti politici di diverso rango e caratura, personaggi del mondo dello spettacolo e professionisti come medici, avvocati, psicologi ecc. ecc.

I due redattori hanno conosciuto realtà a loro prima sconosciute e al tempo stesso hanno imparato cose che non sapevano e ne’ immaginavano, sperimentando che anche in una piccola città non tutto si sa e non tutto si conosce. La loro attività di informazione si prefigge anche l’intento di far conoscere ai lettori le posizioni, le idee e gli atti di chi in città e in provincia ricopre dei ruoli nella pubblica amministrazione. Il loro impegno da la possibilità di informarsi e di superare ogni cliché e preconcetto ed offre a tutti coloro che guardano dall’esterno il colorato mondo LGBT l’opportunità di non avere alcuna sorta di presunzione e pregiudizio evitando così di ghettizzare gli omosessuali all’interno di schemi rigidi e non veritieri.

Pertanto, la singolare mostra dell’Ottavo Colore sarà l’occasione, fino al 22 Maggio, di poter leggere e sfogliare gli articoli de “La Voce di Parma” che raccontano i momenti salienti della vita LGBT parmigiana come manifestazioni, feste, convegni, iniziative politiche delibere amministrative, petizioni e quant’altro è successo nel Ducato negli ultimi 12 mesi.

L’Ottavo Colore chiede a tutti, omosessuali e non, di collaborare con questa redazione per arricchire sempre più tali pagine e questi spazi che si sono ” conquistati” affinché non si chiuda questa nuova finestra sulla realtà LGBT e resti sempre accesa la luce arcobaleno sull’informazione

Raffaele Crispo – Elvis Ronzoni