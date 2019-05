Massari: “Benvenuto a Fidenza, Ministro Salvini. La invito in Municipio”

“Benvenuto a Matteo Salvini, domani a Fidenza per una tappa del suo lungo tour elettorale emiliano-romagnolo. E’ il Ministro dell’Interno che in quanto tale rappresenta tutti gli italiani, e questo vale al netto di quanto si possa essere d’accordo o in disaccordo con la sua azione politica. L’Istituzione è una cosa, il partito un’altra”.

Così il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari, rende noto l’invito spedito al Ministro, cui è giunta una lettera ufficiale nel segno del “buon senso”.

“Ho invitato il MInistro Salvini per domani nel Municipio di Fidenza offrendo massima disponibilità – a pochi passi dal luogo del suo intervento che farà come capo di un partito politico – per potergli presentare la nostra straordinaria Città. Per potergli illustrare i cantieri realizzati da Fidenza e da questa parte strategica della provincia di Parma.

Soprattutto, per spiegargli atti alla mano che Fidenza ha altre grandi opere pubbliche ai blocchi di partenza, per le quali è necessario il lavoro insieme al Governo della Repubblica.

Grandi opere che sono inni al buon senso. E ricordo che qui a Fidenza siamo abituati a dire grazie a chiunque decida di aiutare la nostra Città. A prescindere dal colore politico e dagli slogan. Lo dico perché quando si parla di far crescere una Comunità credo che la differenza non la facciano le appartenenze ma la qualità degli obiettivi – chiosa il Sindaco –. Sono certo che il buon senso, così come ho già detto in diverse lettere inviate al Ministro nei mesi scorsi, possa essere il terreno comune per mandare avanti gli investimenti che faranno ancora più grande Fidenza”.