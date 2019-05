Salvini a Fidenza. Qualcuno ha buttato spray al peperoncino tra la folla: “A sinistra più cretini sono più danni fanno”. VIDEO. Massari: “La differenza tra bacione e assegnone”

Questa mattina il Ministro degli Interni Matteo Salvini è venuto a Fidenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Andrea Scarabelli.

Intorno alle ore 10 ha tenuto un breve comizio nella piazza davanti alla Stazione rivendicando i meriti dell’azione di Governo della Lega in termini di riduzione del 93% degli sbarchi, sicurezza, legittima difesa e tassazione.

All’inizio del comizio si è verificato un improvviso spostamento di persone perchè qualcuno (probabilmente un contestatore del Ministro) ha sparso dello spy al peperoncino tra la folla. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per risalire ai responsabili.

Salvini ha dichiarato: “A sinistra più cretini sono più danni fanno”.

IL SINDACO MASSARI A SALVINI: “CHE BELLA GIORNATA DEMOCRATICA.

ED ECCO LA DIFFERENZA (SPIEGATA BENE) TRA BACIONE E ASSEGNONE”

“Qui in Comune stiamo lavorando per l’incubatore di imprese fidentino che aprirà oggi pomeriggio a palazzo ex Licei ma del Ministro Salvini neanche l’ombra. Abbiamo visto solo il Salvini capo di partito, in piazza davanti a 60 Poliziotti, 10 Carabinieri, i nostri vigili (a proposito: grazie mille a tutte le forze dell’Ordine e ai servizi tecnici del Comune che lavorano da giorni per la sicurezza del Ministro) e il gruppo di militanti e curiosi. Una piccola festa in famiglia che però dimostra quanto a Fidenza si possa manifestare, andare in piazza e spiegare come la si pensa. Oggi hanno vinto ancora una volta la civiltà e la democrazia di Fidenza. Hanno vinto anche sul fenomeno che ha spruzzato qualcosa (pare del peperoncino), facendosi compatire da tutti”.

Andrea Massari, Sindaco di Fidenza e candidato alle elezioni amministrative del 26 maggio, commenta così la tappa fidentina del tour di Salvini, completandola con un invito: “La prossima volta passa Matteo, che ci prendiamo un caffè! Non ti sei fatto vedere ma in compenso mi hai mandato un “bacione”… che ricambio! Anche se avrei preferito che Salvini oltre al bacione avesse mandato l’assegnone che il suo Ministero si è impegnato a versare per la nuova Caserma dei Carabinieri. O i soldi per la scuola Collodi, bloccati dal suo Governo dal 27 settembre scorso causando un grande disagio, mentre Comune e Regione hanno messo tutte le risorse e sono pronti con il cantiere. O con la riforma delle zone agricole collinari svantaggiate.

E’ dall’agosto 2018 che scrivo al caro Matteo, al suo Governo ed ai suoi ministri. Ecco le date di alcune delle mie lettere/richieste: 31 agosto, 27 ottobre, 26 febbraio, 20 aprile. Come dico sempre, non guardo al colore di chi investe insieme al Comune per Fidenza, ma guardo alla sostanza: finanziamenti per cantieri e servizi che fanno crescere la comunità – conclude Massari –. Matteo benissimo i bacioni ma libera le risorse che avete bloccato da mesi e ti dirò un grande “Grazie”!”.