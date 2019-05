“Tolasu Rainbow “: l’Ottavo Colore ha presentato un progetto vincente per Parma 2020

Se nel 2020 a Parma la cultura batterà il tempo, è proprio vero che abbatterà ogni pregiudizio e ogni stigma nei confronti delle realtà omosessuali.

Infatti l’associazione Ottavo Colore e Kaos Teatri hanno proposto un progetto che è risultato vincente nell’ambito della selezione delle tante iniziative presentate per questo grande evento che coinvolgerà la nostra città per tutto il 2020.

Il progetto si intitola “Tolasu Rainbow” ed unisce le prerogative sociali e culturali sia dell’Ottavo Colore che di Kaos Teatri, dando vita ad un percorso teatrale sperimentale e condiviso.

Gli aderenti alle due associazioni partiranno con un metodo di narrazione autobiografico cercando di raccontare la vita degli omosessuali a Parma ora e negli anni passati.

Il focus della narrazione sarà sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale e sulle discriminazioni. Dopo aver fatto un lavoro di ricerca e di introspezione ci sarà una seconda fase in cui si rielaborerà e tradurrà in gestualità teatrale tutto quanto si è desunto dalle ricerche iniziali. Tale copione sarà portato in scena sia da attori professionisti di Kaos che da giovani e meno giovani della più nota e diffusa associazione LGBT di Parma.

Il valore del progetto non sta soltanto nel risultato e nella drammatizzazione finale, ma risiede soprattutto nel lavoro propedeutico che vedrà i volontari dell’Ottavo Colore fare una serie di interviste sull’omosessualità e sull’identità di genere. Ciò permetterà a diverse generazioni, che verranno interpellate, di confrontarsi e di far nascere un dialogo che metta in luce l’evoluzione o l’involuzione della condizione degli omosessuali nel Ducato.

Così facendo l’Ottavo Colore, anche grazie alla partnership di Spiritualità Arcobaleno, gruppo di omosessuali credenti, incarnerà a pieno lo spirito di Parma 2020 sostenendo una cultura dell’inclusione e dell’accoglienza nei confronti di tutte le realtà LGBTIQ+.

Ora non resta che mettersi al lavoro, scendere in piazza e nelle strade per incontrare chi ha piacere a raccontarsi per poi ricucire tutte queste storie di diversità e presentarle alla cittadinanza.

Raffaele Crispo – Elvis Ronzoni