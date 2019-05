“Noi di Montechiarugolo” per la legalità: i sequestri di mafia devoluti alle Forze dell’Ordine

Il nostro territorio non è in salvo dalla piaga della criminalità organizzata di stampo mafioso. Anche Montechiarugolo si è visto macchiato da questo fango, e infatti sono stati sequestrati nel corso delle indagini per il processo Aemilia un terreno agricolo in via Verdi e i cantieri di via Giuseppe di Vittorio. Il futuro di questi sequestri? Per la lista “Noi di Montechiarugolo” e il suo candidato sindaco Daniele Friggeri, questi edifici e terreni spettano alla comunità e alle Forze dell’Ordine.

“Noi ci batteremo per una lotta senza quartiere in nome della legalità – commenta il candidato sindaco Daniele Friggeri – Vogliamo rendere Montechiarugolo inospitale al crimine organizzato e alla mafia, creando invece un presidio fisso di legalità. Gli edifici sequestrati alla mafia devono infatti essere restituiti alla comunità e, in particolare, noi crediamo che debbano essere convertiti ad abitazioni e spazi in uso alle Forze dell’Ordine, così da far nascere una presenza costante di sicurezza, integrata nel nostro tessuto sociale. La mafia non è più invisibile e lontana. Il processo Aemilia deve farci aprire gli occhi e spingerci a trovare soluzioni concrete ed efficaci ora”.

“Sicurezza significa soprattutto legalità, nell’economia pubblica e privata, nella convivenza. – si legge infatti nel programma di “Noi di Montechiarugolo” – I fenomeni mafiosi non possono essere più sottovalutati perchè sono la più grave minaccia per la tenuta della nostra economia e del nostro tessuto sociale. Il nostro obiettivo è mettere in atto tutti quei comportamenti amministrativi possibili. Lo faremo partendo dagli appalti, lo faremo mediante la costituzione di parte civile nei processi per crimini di mafia e attraverso la conversione all’utilità sociale degli immobili sequestrati”.

Nel programma della lista che sostiene Daniele Friggeri ci sono poi altri punti per la sicurezza: a partire dal rafforzamento delle forze di Polizia Locale e dal sostegno attivo dei corpi investigativi e di prevenzione crimini. “Noi di Montechiarugolo” vuole inoltre lavorare insieme agli altri Comuni dell’Unione Pedemontana per ampliare la copertura oraria del servizio di Polizia a cui prezioso aiuto arriva dal Controllo di Vicinato che andrà ulteriormente promosso e incentivato. La lista intende continuare a promuovere anche i Referenti Frazionali di Protezione Civile e le associazioni di volontariato, figure chiave nel sistema integrato di protezione civile su cui è necessario investire per rendere il territorio sempre più sicuro e resiliente.