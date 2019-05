Teniamoci in Cont-tatto per educare alle differenze

L’Assessora ad Educazione e Innovazione Tecnologica del Comune di Parma Ines Seletti ha aperto la camminata conclusiva del progetto “Teniamoci in Cont-tatto”. Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole del primo e secondo ciclo hanno proposto in mattinata una serie di performance itineranti, frutto del progetto di educazione al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze che si ripete dal 2014 nelle scuole di Parma.

“Il focus di quest’anno è stato incentrato sulla gestione dei momenti di rabbia. Abbiamo scelto un sabato mattina che vi vede insieme alla vostre famiglie per attraversare alla città e coinvolgerla in un progetto che vi ha fatto pensare e dare forma, insieme ad attori e registi professionisti, ad una riflessione su un tema importante.” Ha detto Ines Seletti “Le vostre famiglie sono i primi educatori. Viene poi l’azione formativa della scuola. L’augurio che ci facciamo promuovendo iniziative come questa e seguendo le attività educative della nostra città è che famiglie e scuola collaborino insieme e che voi siate, ora e in futuro, portatori di pace nei momenti della vostra vita”.

Dal Piazzale della Pilotta le centinaia di ragazzi con i loro insegnanti e gli operatori dei teatri della città, hanno attraversato il centro di Parma, per arrivare in Piazza Duomo e poi chiudere la camminata in un’affollata Piazza Garibaldi piena di colori e di voci giovani.