Visita ufficiale dell’ex premier spagnolo Zapatero al Sindaco Pizzarotti

Un doppio appuntamento musicale. Un incontro culturale tra Spagna e Italia ha visto i monumenti romanici di Parma, Duomo e Battistero, come scenario dei primi appuntamenti organizzati in Italia dalla Fondazione Onuart. Una realtà pubblico-privata internazionale che vuole promuovere l’arte come strumento di difesa dei diritti umani a cui è particolarmente affezionato l’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero ha voluto seguire la manifestazione (due concerti barocchi, uno nella serata di venerdì e uno previsto per il pomeriggio in Battistero promossi da tra Oficina Cultural Embajada de Espana e Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma) e, in mattinata, ha incontrato ufficialmente il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

L’ex premier, per la prima volta a Parma, durante una cordiale chiacchierata in Municipio, ha spiegato come la scelta di Parma non sia stata casuale e che la città lo ha particolarmente colpito per le sue bellezze storico-artistiche. “Musicisti spagnoli venuti a Parma ci hanno raccontato delle suggestive cupole degli edifici di Piazza Duomo. La cupola per noi è un simbolo di armonia. Abbiamo, appunto, creato una cupola che raccoglie il nostro messaggio di pace e di difesa di tutti i diritti umani, nella Camera delle Nazioni Unite di Ginevra, grazie all’arte di Miguel Barcelò. Quelle di Parma ci hanno incantato”.

Accompagnato da Juan Antonio March Presidente della Fondazione Onuart e Ambasciatore spagnolo presso le Nazioni Unite, l’ex premier ha apposto la firma nel libro d’onore che il Comune di Parma riserva alle personalità in visita.

Il Sindaco Pizzarotti si è detto orgoglioso della scelta di Parma come prima sede italiana delle iniziative musicali di Onuart e pronto a continuare una proficua collaborazione in senso artistico-culturale.