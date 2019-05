Parma-Sampdoria 3-3. Le due squadre gemellate giocano a maglie invertite. D’Aversa: “Siamo stati bravi a riprende la partita”

Parma-Sampdoria 3-3

Marcatori: 2′ pt Gazzola, 28′ pt Quagliarella (rig.), 38′ pt Defrel, 16′ st Quagliarella, 22′ st Kucka (rig.), 26′ st Bastoni.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Dimarco, Ceravolo (20′ st Siligardi), Barillà (1′ st Sprocati), Scozzarella (42′ st Stulac), B. Alves (cap.), Gazzola, Gervinho, Kucka, Bastoni.

A disposizione: Frattali, Brazao, Sierralta, Machin, Gobbi, Rigoni, Dezi.

All.: D’Aversa.

U.C. SAMPDORIA: Audero, Ekdal, Praet, Jankto, Colley, Gabbiadini (12′ st Barreto), Bereszynski, Ferrari, Quagliarella (cap.), Murru, Defrel (32′ st Caprari).

A disposizione: Cabral, Belec, Vieira, Saponara, Farabegoli, Linetty, Sau, Tavares.

All.: Giampaolo.

Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Sigg. Matteo Passeri di Gubbio e Damiano Margani di Latina. IV Uomo: Sig. Antonio Rapuano di Rimini. V.A.R: Sig. Gianluca Aureliano di Bologna. A.V.A.R.: Sig. Mauro Galetto di Rovigo.

Note – Calci d’angolo: 2-2. Ammoniti: Barillà (P). Dimarco (P), Barreto (S). Espulsi: Colley (S), Kucka (P). Recupero: 2’pt, 3’st. Spettatori: 16.992 (12.959 abbonati, 4.033 paganti di cui 2.090 ospiti) per un incasso di 168.605, 82 Euro.

Dopo il match concluso 3-3 contro la Sampdoria, Mister D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Tardini.

Ecco le sue parole:

“La partenza è stata fatta nel modo giusto, siamo andati in vantaggio e di solito quando accade cerchiamo di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Abbiamo commesso delle ingenuità e ci siamo ritrovati sotto di un gol, in particolare nel primo quando abbiamo concesso un rigore partendo da fallo laterale. Dobbiamo abituarci a certe circostanze vista la presenza del Var, si trattava di una palla innocua in uscita dall’area. Nella ripresa siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto di più la gara nonostante abbiamo concesso il terzo gol e non era semplice riprenderla, siamo stati bravi a farlo anche per l’ingresso di Sprocati e Siligardi che hanno dato quel qualcosa in più. I ragazzi sono stati bravi a restare equilibrati e a portare a casa un punto visto come si era messa”.

“Come accaduto con il Chievo sono state commesse delle leggerezze, tatticamente l’abbiamo preparata in un certo modo ma sono stati commessi degli errori singoli, penso al primo rigore e al fatto che da un fallo laterale non deve nascere una simile situazione; nel secondo gol abbiamo lavorato sul chiudere le giocate interne ma si è commesso un errore su Jankto. Più che una questione di atteggiamento si tratta di letture e di malizia; nel secondo tempo i ragazzi hanno spinto lasciando dietro anche delle situazioni di tre contro dietro, ma dovevamo recuperarla. Inizialmente si prepara la partita cercando di ottenere il massimo con equilibrio e nelle occasioni del gol l’equilibrio c’era perchè uno nasce da fallo laterale e nell’altro numericamente eravamo messi bene. Nel secondo tempo c’è stata la voglia di portare il risultato a casa a tutti i costi ma questo sarebbe dovuto accadere nel primo tempo”.

“Una cosa sono gli errori a livello difensivo come contro la Spal, l’altra è migliorare in alcune circostanze. I rigori ci sono stati assegnati contro perchè giustamente c’erano, il calcio si è evoluto con il Var e a maggior ragione ora dentro l’area bisogna essere più attenti, come ha fatto lo stesso Dimarco salvando nella ripresa una palla molto più pericolosa senza fare fallo. Non possiamo concedere nulla dentro l’area, dobbiamo migliorare, magari in settimana fischierò più falli in area nelle partitelle”.

“Succede che nonostante si passi in vantaggio, poi un passaggio sbagliato possa cambiare l’esito della gara. Dovevamo essere bravi a non concedere nulla, contro un avversario che sebbene difficilmente andrà in Europa non è venuto a regalarci nulla. Ci vuole l’attenzione al particolare che ci può costare caro, di fronte avevamo una squadra molto organizzata e che ti castiga se commetti un errore”.