Decreto Crescita: “Quasi 3 milioni a Parma per lo sviluppo sostenibile”

“L’entrata in vigore del Decreto crescita porta agli enti locali altri 500 milioni per il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile. In provincia di Parma arriveranno quasi 3 milioni e ne beneficeranno tutti i 44 comuni del territorio. Il Governo punta con decisione sullo sviluppo attento alla qualità dell’Ambiente”, lo dicono i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari in riferimento all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

“Dopo i 400 milioni stanziati dal Governo nella Legge di bilancio per la manutenzione di scuole e strade nei comuni sotto i 20.000 abitanti, le risorse per la videosorveglianza e quelle per le province, queste nuove risorse dimostrano l’attenzione del Governo per gli enti locali per anni messi in difficoltà dai Governi di Centrosinistra con le loro politiche di austerità. La Lega invece conosce l’importanza per i cittadini di tutti i comuni, anche più piccoli, e li sostiene indipendentemente dal colore politico”, spiegano i parlamentari del Carroccio.

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, è in vigore dal 1° maggio. Le risorse sono stanziate in base al numero di abitanti: per Parma sono previsti 210 mila euro, mentre per Fidenza 130.000. Agli altri comuni della provincia che hanno almeno 20 mila abitanti, sono attribuiti 90 mila euro, 70 mila euro a quelli fino a 10 mila abitanti, ai più piccoli ne spetteranno invece 50 mila.

I Comuni beneficiari del contributo saranno tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019.

“Le risorse – concludono Cavandoli e Campari – potranno essere spese dai comuni per migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà pubblica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oppure per lo sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, del patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.