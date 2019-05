Nuova rotatoria nodo Via Fleming – Via Colli

Prenderanno avvio la prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Felming e via Colli. I disagi per automobilisti, ciclisti e pedoni saranno ridotti al minimo: il calendario degli interventi, prevede per il primo mese lavori funzionali alla realizzazione della rotatoria stessa, senza modifiche alla viabilità ma con opere che insisteranno sulla viabilità esterna della rotatoria, come marciapiedi e con l’allargamento della sede stradale dell’incrocio.

Il progetto è stato illustrato, nel corso di una conferenza stampa, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi; da Nicola Ferioli, Dirigente del Settore Mobilità ed Energia del Comune, dal Direttore di Smtp – Società per la mobilità ed il trasporto pubblico Spa – Raimondo Brizzi Albertelli; dai tecnici di Parma Infrastrutture Spa, Matteo Mochi e Andrea Cantoni. Era presente anche Luciano Spaggiari, Direttore tecnico di Tep Spa.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi, ha ringraziato il Consiglio dei Cittadini Volontari del Quartiere Pablo. “La nuova rotatoria all’incrocio tra via Fleming e via Colli – ha spiegato – è un intervento atteso da tempo con l’obiettivo di imprimere un netto miglioramento viabilistico in un punto nevralgico: a poca distanza dalla sede Ascom ed a servizio dell’Ospedale Maggiore e del Pronto Soccorso. I tempi sono motivati anche dal fatto che l’intervento ha richiesto alcuni espropri e dal fatto che sarà necessario intervenire anche sulla rete filoviaria. I lavori prenderanno avvio lunedì prossimo e si concluderanno entro metà settembre, prima dell’avvio delle scuole. L’impatto sul traffico veicolare, ciclabile e pedonale sarà ridotto al minimo”. L’Assessore ha anche fatto un appello per chi fosse interessato a prendersi cura della parte centrale della nuova rotatoria. Gli interessati possono scrivere direttamente all’Assessore al seguente indirizzo di posta elettronica: alinovi@comune.parma.it

I tecnici di Parma Infrastrutture Spa hanno illustrato le 4 fasi secondo cui si svilupperanno i lavori.

1^ Fase: prenderà avvio lunedì prossimo ed avrà una durata di circa 45 giorni. Interesserà le aree esterne all’incrocio, con restringimento delle carreggiate, garantendo comunque la transitabilità, ad una sola carreggiata.

2^ Fase: avrà inizio con la fine delle scuole per protrarsi fino a metà luglio. Prevede la rimozione dei pali dell’attuale filovia per lo spostamento della rete filoviaria esistente adeguandola al sistema a rotatoria.

3^ Fase: avrà una durata molto limitata, di qualche giorno, nella quale verrà predisposta la nuova rotatoria. I mezzi pubblici, come i bus, entreranno in via Abbeveratoia da via Volturno dove sarà temporaneamente rimosso lo spartitraffico oggi esistente.

4^ Fase: prevede la realizzazione delle isole spartitraffico, delle finiture e della corona attorno alla rotatoria.

Nicola Ferioli, Dirigente del Settore Mobilità ed Energia del Comune, ha sottolineato come la nuova infrastruttura porterà dei benefici per il traffico veicolare ed in tema di sicurezza per ciclisti e pedoni in un quadro più ampio di interventi di trafficcalming nella zona.

Raimondo Brizzi Albertelli ha rimarcato come i lavori di rifacimento della rete filoviaria siano particolarmente delicati in quanto interessano la Linea 5, la più importante della città. Sarà quindi garantita particolare attenzione all’intervento.

Da circa metà giugno, dopo la chiusura delle scuole e una volta disattivata la parte filoviaria della dei bus, verranno attuati gli interventi al centro dell’incrocio con la sagomatura della rotatoria stessa. Non sono previste, quindi, ripercussioni importanti sulla viabilità che continuerà ad essere garantita attraverso opportune modifiche al traffico temporanee.

Il Comune ha stanziato 330 mila euro per dare seguito al progetto esecutivo della nuova rotatoria tra via Fleming e via monsignor Evasio Colli. Il progetto della nuova infrastruttura viabilistica nasce dalla sinergia tra assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, e l’assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale, guidato da Tiziana Benassi.

La realizzazione della nuova rotatoria rientra, infatti, nelle misure volte al miglioramento viabilistico e messa in sicurezza delle intersezioni stradali della città ed in particolar modo nella zona Colli – Fleming che presenta particolari criticità legate all’inteso traffico con potenziali pericoli per automobilisti, ciclisti e pedoni. I lavori saranno a cura di Parma Infrastrutture Spa.

Il progetto della nuova rotatoria si pone in continuità con la rotatoria tra via Collie e via Abbeveratoia in modo da fluidificare il traffico nel quadrante viabilistico che insiste attorno all’Ospedale ed in particolare al Pronto Soccorso.

Per dare seguito al progetto della nuova rotatoria Fleming – Colli è stato necessario procedere all’esproprio di alcune aree private sul lato nord di via monsignor Colli ad est e ad ovest, all’intersezione con via Fleming. L’intervento sarà completato con l’adeguamento dei marciapiedi e delle piste ciclabili. Accordi sono stati presi con la proprietà del distributore, situato nell’area a nord-est dell’incrocio, per il mantenimento della viabilità funzionale all’impianto stesso.

L’intervento risponde alle linee guida emanate dal Comune di Parma in materia di Qualità Urbana. La rotatoria pone fine alla presenza di un altro semaforo della città, uno dei più importanti.