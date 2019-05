Progetto “Scuola Sicura”: la Protezione Civile nelle scuole primarie

“Scuola sicura” è un progetto che ha l’obiettivo di parlare ai bambini, già a partire dalla scuola primaria, di prevenzione facendogli conoscere i rischi che si potrebbero presentare nelle proprie attività quotidiane e nel proprio ambiente.

I tecnici della Protezione Civile Fratta Daniele, Fagnani Monia e Pistrini Luigi, hanno affrontato con gli alunni della 2B della scuola primaria Martiri di Cefalonia di Parma, tematiche come terremoti, alluvioni ed incendi per spiegare ai piccoli come sia possibile fronteggiarli con maggiore consapevolezza e preparazione.

Il progetto si è articolato in cinque incontri, di cui quattro prettamente teorici in aula e uno operativo presso il Centro Unificato per le Emergenze della Provincia di Parma.

La formazione è stata strutturata in due parti: una prima che ha permesso di illustrare gli argomenti attraverso la visione di cartoni animati realizzati appositamente e una seconda che ha utilizzato lo strumento del gioco per verificare e per permettere ai bambini di prendere consapevolezza in prima persona dei concetti di base delle tematiche trattate.

Durante gli incontri si è inoltre cercato di stimolare nei bambini lo spirito di attenzione, il rispetto per l’ambiente e di comportamenti solidali verso le persone in difficoltà.

Il percorso è terminato con la consegna ad ogni ‘piccolo operatore di protezione civile’ di un attestato a testimonianza dell’impegno profuso e delle capacità acquisite.

Il settore Protezione Civile del Comune di Parma è a disposizione di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie che desiderino approcciarsi ai temi dell’auto-protezione, della prevenzione e più in generale della sicurezza.