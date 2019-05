Cavandoli: “Già emessa circolare di Salvini su patenti autisti mezzi pubblici”

“Come madre, cittadina e parlamentare pretendo che sia fatto tutto il possibile perché episodi come quello dell’autista ubriaco alla guida del pullman di una gita scolastica fermato oggi a Parma o come quello di Milano del 20 marzo scorso – in cui il conducente di uno scuolabus, alla guida nonostante i precedenti penali, ha sequestrato e minacciato di morte i giovani passeggeri – non si ripetano più. E’ necessario il massimo rigore nella selezione e controllo su chi svolge questo tipo di attività”, dice Laura Cavandoli deputata parmigiana della Lega, membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

“Per questo – prosegue l’esponente del Carroccio – trovo molto rilevante la recente circolare del Ministero dell’Interno che annuncia la revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia e nel frattempo chiede a Sindaci, Dirigenti scolastici e alle altre Amministrazioni pubbliche che affidano a società esterne i servizi in questione, di essere rigorosi nei controlli dei requisiti del personale alla guida e che siano accertati in particolare l’idoneità fisica e psico-attitudinale pretendendo dalle società che gli autisti sulle cui condizioni sorgono dubbi siano sottoposti tempestivamente a visita medica. Inoltre, le Forze dell’Ordine vengono richiamate ad un’attenta vigilanza”.

“Per garantire più sicurezza a chi viaggia – aggiunge Cavandoli – la Lega ha anche depositato una proposta di Legge che introduce l’obbligo di presentazione annuale del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi di trasporto pubblico di persone, mentre oggi ciò avviene solo al momento dell’assunzione e poi più”.