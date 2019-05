Scarabelli: “Voglio una Fidenza più sicura con casette dell’ascolto e telecamere”

“Uno dei motivi per cui ho deciso di candidarmi a sindaco è il desiderio di contribuire a costruire una Fidenza più sicura per i miei figli. Ritengo, infatti, che la scarsa sicurezza reale e percepita sia uno dei principali problemi che la prossima amministrazione dovrà affrontare. Tante persone mi dicono che hanno paura a uscire di casa la sera: questo non deve più succedere”.

Lo afferma Andrea Scarabelli, candidato sindaco civico sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e lista civica Scarabelli Sindaco. Scarabelli nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa sul tema della sicurezza insieme a Samantha Parri (Lega), Giuseppe Comerci (Forza Italia) e Domenico Muollo (Fratelli d’Italia).

“La sicurezza è un tema da affrontare in maniera seria. Noi vogliamo prima di tutto studiare e capire quali sono gli strumenti legislativi che la legge mette a disposizione dei Comuni, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto Sicurezza. Per questo avremo come nostro ospite giovedì 16 maggio il sottosegretario del ministero della Giustizia Jacopo Morrone” ha sottolineato Scarabelli, prima di illustrare alcuni punti del programma della sua coalizione. “Il nostro obiettivo è garantire h24 la sicurezza del nostro territorio. Due sono in particolare i progetti che ci stanno più a cuore. Il primo è quello delle “Casette dell’Ascolto” da posizionare nei quartieri e nelle frazioni in cui verrà garantita la presenza degli agenti della municipale. Il secondo riguarda la videosorveglianza con telecamere dotate delle ultime tecnologie e presidiate h24. Presenteremo presto il nostro progetto per una Fidenza più sicura”.