Massari e Malvisi: “Il Ballotta è stato riqualificato ma si guarda avanti”

“Lo sport a Fidenza è per tutti e di tutti. Il Centro sportivo Ballotta è il cuore pulsante di un’attività per gli sportivi, ma anche per le famiglie e i giovani”. Lo sottolineano il sindaco Andrea Massari e l’assessore Davide Malvisi, annunciando che è stato pubblicato sul sito del Comune di Fidenza il bando per la realizzazione dell’annunciata Club House all’interno del centro sportivo, che ne consolida il valore aggregativo.

“La Club House – evidenzia Massari, candidato alle prossime Comunali del 26 maggio – sarà un punto di riferimento costante per gli atleti ma anche per tutte le famiglie ed i giovani che frequentano quotidianamente la struttura”.

“Negli ultimi 5 anni il Ballotta è stato al centro di una riqualificazione complessiva – ricorda Malvisi, assessore a Sport e Lavori Pubblici che si ricandida nella lista civica “Massari Sindaco” – Abbiamo completato la riqualificazione energetica e l’illuminazione. Abbiamo realizzato la tribuna per il campo sintetico. E’ stata inserita anche la palestra all’aperto, frequentata da tantissimi fidentini, che ha connotato il Ballotta non solo come un centro sportivo, ma come un vero e proprio parco urbano. Ora guardiamo avanti con ben tre nuovi lavori: la riqualificazione della pista di atletica outdoor, la realizzazione del rettilineo indoor, e l’atteso restyling degli spogliatoi dei campi sintetici”.

“Per le piste di atletica, quella da riqualificare e quella che sarà realizzata ex novo, abbiamo ottenuto – sottolinea Massari – un contributo di mezzo milione di euro dalla Regione, a cui si aggiungono 700 mila euro di investimento del Comune. Per la Club House c’è un ulteriore investimento di circa 400 mila euro complessivi. La Club House sarà un edificio moderno, ad un solo piano, con copertura a terrazzo, per integrarsi al meglio col contesto di verde pubblico.

“La pista rettilinea di atletica al coperto sarà lunga 80 metri di lunghezza – aggiunge Malvisi – Sarà ospitata in un nuovo edificio da realizzare sul lato ovest dell’attuale circuito di atletica”.

“Portiamo alla città – concludono Massari e Malvisi – un impianto completo e ai più alti livelli, riconosciuto già dalle società di atletica e calcistiche che lo vivono quotidianamente, e che si sono impegnate nelle rispettive competizioni per portare alto il nome della nostra città”.