Faccia a faccia tra i candidati sindaci di Fidenza… si presenta solo Massari

Questa sera avrebbe dovuto tenersi alle ore 18 il confronto pubblico tra i candidati sindaco di Fidenza organizzato dai sindacati CGIL CISL e UIL.

Le persone hanno riempito la sala del dibattuto, ma si è presentato solo il sindaco uscente Andrea Massari, che ha dichiarato: “Noi andremo per rispetto di chi ci ha invitato e perché crediamo che chi si candida a Sindaco non debba scappare o nascondersi di fronte a niente e nessuno. Per di più le domande sono state anticipate a tutti da oltre 10 giorni. Sono domande su comune, unioni, sociale, sviluppo, giovani, anziani, asp, bilancio sociale, appalti pubblici. Se i candidati hanno paura di questo… fare il sindaco è mestiere molto più duro che fare il candidato e non si scelgono i problemi.”