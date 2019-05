Scarabelli: “Avevo comunicato diversi giorni fa che non avrei partecipato all’incontro tra i candidati sindaco di Fidenza. Queste le motivazioni”

Con un post di ieri su Facebook il candidato sindaco di Fidenza Andrea Scarabelli chiarisce la sua posizione in merito alla mancata partecipazione al confronto pubblico con gli altri candidati organizzato dai sindacati (leggi): “Riguardo all’incontro organizzato per questa sera alle 18 all’Ex Macello vorrei chiarire che ho rifiutato l’invito e che non parteciperò. Questa stessa decisione è stata presa anche dagli altri candidati Sindaco, a eccezione di Andrea Massari. Nonostante la continua promozione di questo evento come “confronto tra i candidati” sottolineo che stasera sarà presente un solo candidato. A me piace dire le cose come stanno senza creare false aspettative. La mia assenza con le dovute motivazioni è stata comunicata a tutti gli interessati diversi giorni fa. Il prossimo confronto a cui parteciperò sarà Mercoledì 14 Maggio al Teatro Magnani.”

In un successivo post Scarabelli rende note le motivazioni riportando i contenuti della lettera che è stata letta durante l’incontro: “Buonasera a tutti, abbiamo deciso di non partecipare a questo confronto perchè abbiamo ritenuto la formulazione delle domande e sottolineo la formulazione non le domande non idonea ad un corretto dibattito tra i candidati sindaco. Ci aspettavamo di poterci confrontare su temi di interesse generale come il lavoro o il sociale e non certo di dover rispondere a domande che sembravano formulate in modo da elogiare il lavoro svolto dal sindaco uscente e ricandidato per il prossimo mandato. Risposte che tra l’altro il Sindaco ha già enunciato durante il comizio elettorale in piazza Garibaldi durante la cerimonia del 25 Aprile. Nonostante avessimo comunicato da diversi giorni le motivazione della nostra assenza quindi dando tutto il tempo per sospendere o comunicare l’esatta conformazione del confronto odierno anche agli organi di stampa, soltanto nella giornata di ieri ci è stata data disponibilità a riformulare le domande, ma avevamo già preso altri impegni. Se invito una persona a cena e questa mi dice con largo preavviso che non viene non posso lamentarmi se ho cucinato per nulla. Ci spiace per chi si aspettava un confronto ma non abbiamo ritenuto ci fossero le condizioni idonee per un corretto dibattito. Lungi da noi voler sfuggire ai confronti: ci siamo confrontati ieri e ci confronteremo di nuovo il 14 maggio e con chi altro vorrà volendo anche ad un altro confronto con i sindacati stessi. Detto questo, crediamo nell’importante funzione sociale dei sindacati e ci spiace per l’equivoco e per l’eventuale fraintendimento sicuramente non voluto. Ci spiace anche vedere il comportamento di un candidato sindaco che nonostante sapesse da tempo della decisione di tre candidati di non partecipare continua, in modo un po’ fuoriviante, a pubblicizzare la serata come un confronto, quando invece sarà un monologo.“