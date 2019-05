Scarabelli sfida Massari: “Facciamo un incontro pubblico in piazza”

Caro Massari, ti invito ad un confronto pubblico in piazza.

Facciamoci fare domande da associazioni, cittadini e imprese. Questo si che sarebbe un vero confronto. Ieri al ex macello non era, infatti, previsto alcun dibattito.

Lo si sapeva da tempo perchè il sottoscritto e i candidati Aiello e Moschini da giorni avevamo comunicato l’indisponibilità a partecipare. Non abbiamo disertato dato che avevamo avvertito della nostra decisione di non partecipare. Ci spiace che non sia stata un’informazione corretta ai cittadini che hanno partecipato pensando di assistere ad un confronto e non capiamo perchè siano stati comunque posizionati i cavalieri con nomi, quando la non partecipazione era nota da tempo. Personalmente, non ho ritenuto opportuno partecipare ad un’iniziativa mirata all’elogio dell’operato del sindaco uscente. Lo si capiva chiaramente dal contenuto delle domande. Ci è sembrato inoltre scorretto continuare a promuovere l’evento come un confronto quando da tempo si era conoscenza che un confronto non ci sarebbe stato.

Noi educatamente abbiamo comunicato la nostra assenza e ne abbiamo letto le motivazioni ieri. Spiace davvero aver saputo che Giancarlo Amodio, che ha dato lettura del comunicato, sia stato offeso dalla persone presenti in sala. Lungi da noi voler sfuggire ai confronti: ci siamo confrontati l’altra sera in Protezione civile e ci confronteremo la prossima settimana. Ieri non c’erano i presupposti per un confronto corretto e ad armi pare: la correttezza è alla base della convivenza civile ma in questo caso era venuta bene. Detto questo, ci scusiamo con chi avrebbe voluto ad assistere ad un corretto confronto e lo invitiamo al prossimo dibattito martedì 14.

Ci spiace con l’equivoco nato con i sindacati e ci auguriamo di poter collaborare con loro per mettere in campo azioni per migliorare il benessere dei fidentini.

Andrea Scarabelli, candidato sindaco di lista civica Scarabelli, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia