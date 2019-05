Europee, Lega: “Invitiamo tutti a dare la preferenza al parmigiano Occhi”. On. Crippa: “Pizzarotti è uno dei peggiori sindaci d’Italia. Spero per Parma che sia eletto e che se ne vada”

Questo pomeriggio nella sede della Lega Nord di Parma si è tenuta la conferenza stampa a sostegno della candidatura al parlamento europeo di Emiliano Occhi. Erano presenti l’on. Andrea Crippa, vicepresidente della Commissione Affari Europei della Camera e leader della Lega Giovani, l’on. Gianluca Vinci (segretario della Lega Emilia), i parlamentari Gabriella Saponara e Giovanni Tombolato, il consigliere regionale Fabio Rainieri, il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza. Assenti giustificati per impegni istituzionali a Roma i parlamentari Laura Cavandoli e Maurizio Campari.

“Vogliamo portare un cambiamento storico in Europa, per un cambio di paradigma” ha premesso Occhi. “Vogliamo un’Europa che difenda i propri confini, che stringa accordi con i Paesi per consentire i rimpatri, che difenda i suoi prodotti. E anche che difenda i suoi valori, che sono ben diversi da quelli islamici e della sharia.”

“Sarebbe importantissimo che l’Emilia riesca finalmente ad esprimere un parlamentare europeo. Non l’abbiamo avuto in tutta la nostra storia. Per questo dobbiamo mobilitarci, e scrivere Occhi sulla scheda elettorale come voto di preferenza” ha dichiarato Vinci.

Sulla stessa lunghezza i parlamentari Tombolato e Saponara: “Emiliano è una persona molto ragionevole che studia e ricerca la preparazione. E’ il migliore candidato possibile per l’Emilia. Dobbiamo votarlo tutti.”

“Parma ha bisogno di un europarlamentare. Se della Lega meglio. L’unico che può passare è Occhi. Questa volta, più che mai, bisogna dare un voto utile” specifica Rainieri.

“Esprimo il sostegno mio e dei giovani della Lega a Occhi. Si è distinto nell’opposizione a Pizzarotti che si nasconde nel civismo ma in realtà è di estrema sinistra. Pizzarotti è uno dei peggiori sindaci d’Italia, non solo per l’approccio che ha sulla sicurezza. Basti pensare ai pestaggi che avvengono in Pilotta che tutti purtroppo conosciamo. Non so se sperare nell’elezione in Europa di Pizzarotti… così Parma si libera di lui.” AM