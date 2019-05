Fidenza, sindacati: “Mai vista una defezione così tra i candidati”

Per la giornata di ieri, giovedì 9 maggio, era stato organizzato da CGIL, CISL e UIL un incontro pubblico con i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative nel comune di Fidenza.

Abbiamo infatti ritenuto ve ne fossero tutti i presupposti, a tale scopo abbiamo fornito ai quattro candidati un “canovaccio” con i temi salienti da dibattere, ovvero i temi di interesse propri delle organizzazioni sindacali.

Gli organizzatori avrebbero voluto garantire un confronto plurale e un dibattito democratico sulle diverse prospettive di sviluppo della comunità fidentina, partendo da alcune proposte elaborate sulle tematiche care al sindacato: lavoro, servizi socio-sanitari, modelli organizzativi del comune.

L’indisponibilità di alcuni candidati, che avevamo invitato ad essere presenti, ci ha impedito di realizzare questo intento.

Tre dei quattro candidati hanno declinato l’invito, due di questi tre, nella serata dell’incontro, hanno inviato loro rappresentanti a fornire le motivazioni della loro assenza.

Non intendiamo tornare su tali motivazioni per non alimentare inutili polemiche, vorremmo solo far notare che mai in passato si era verificata una defezione di tale portata.

Vorremmo altresì far notare che, con grande rispetto per tutte le altre organizzazioni di rappresentanza e/o di volontariato, categorie economiche e quant’altro, CGIL, CISL e UIL nella sola provincia di Parma, contano un numero certamente superiore a 100.000 iscritti tra lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati; hanno sedi quasi ovunque, certamente una per ciascuna sigla nella città di Fidenza e quotidianamente centinaia di cittadine e cittadini affollano tali sedi per una serie di richieste di tutele individuali e collettive.

Le sedi sindacali sono luoghi di incontro e di soluzioni dei bisogni, hanno tanto a che fare con le politiche che si praticano anche sul territorio, sono sedi di ascolto delle fragilità dei cittadini.

L’appuntamento è risultato essere partecipatissimo, con quasi 200 persone presenti: coloro che non hanno inteso partecipare con motivazioni incomprensibili, riflettano almeno sulla mancanza di rispetto verso coloro che avrebbero meritato di poter ascoltare il parere dei 4 candidati.

Ringraziamo comunque Andrea Massari, unico candidato ad essere personalmente presente, di aver partecipato all’incontro e della sua disponibilità a illustrare le linee programmatiche sui temi che gli sono stati proposti dal sindacato.

CGIL, CISL e UIL di zona